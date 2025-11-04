📷 Vaste waarde neemt afscheid van Alpecin-Deceuninck en is duidelijk over broers Roodhooft

Timo Kielich (26) heeft na negen jaar afscheid genomen van Alpecin-Deceuninck. De komende drie seizoenen rijdt Kielich voor Visma-Lease a Bike.

Bij Alpecin-Deceuninck vertrekken heel wat renners deze winter. Onder meer Gianni Vermeersch (Red Bull-BORA-hansgrohe), Quinten Hermans en Xandro Meurisse (Q36.5 Pro Cycling) trekken de deur achter zich dicht.

Ook Timo Kielich vertrekt dus bij de broers Roodhooft en is hen bijzonder dankbaar. "Negen jaar met de broers Roodhooft zijn afgelopen... Ik heb de kans gehad om van mountainbiker uit te groeien tot WorldTour-wielrenner in deze geweldige omgeving", schrijft hij op Instagram.

Kielich is broers Roodhooft zeer dankbaar

"Het was altijd een genoegen om samen met het team tijd door te brengen — ik heb echt genoten van elk moment ervan. Ik ben Christoph en Philip Roodhooft ontzettend dankbaar dat ze vanaf het begin in mij geloven."

"Jullie passie, begeleiding en eerlijkheid hebben veel voor me betekend — zonder jullie steun zou ik niet zijn waar ik nu ben." Kielich bedankt ook iedereen voor de voorbije jaren bij Alpecin-Deceuninck.

"Iedereen van jullie heeft bijgedragen aan het creëren van een team waar hard werken, vertrouwen en plezier hand in hand gaan. Ik heb zoveel geleerd, onvergetelijke momenten gedeeld en vriendschappen opgebouwd die veel verder gaan dan fietsen."