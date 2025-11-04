📷 Wat is hij van plan? Wout van Aert duikt plots op aan de andere kant van de wereld

Afgelopen weekend reed Wout van Aert nog mee in het afscheidscriterium van Tim Declercq. Intussen is Van Aert niet meer in België, maar wel in de VS.

Dat een snelle terugkeer van Wout van Aert in het veld er niet zou komen, bevestigde hij op 1 november tijdens het afscheidscriterium van Tim Declercq. Van Aert lichtte wel een tipje van de sluier over zijn plannen.

"De komende weken heb ik nog wat verplichtingen en daarna begint het echte werk", zei Van Aert bij Sporza. Wat die verplichtingen zijn, dat zei Van Aert niet. Maar intussen is hij dus niet meer in België.

Van Aert duikt op in de Verenigde Staten

Zijn ploeg Visma-Lease a Bike postte op hun sociale media een foto van Van Aert en de Française Margaux Vigié, die bij de vrouwenploeg rijdt. "Wij gaan op reis. Bestemming:…", bleef de Nederlandse ploeg mysterieus.

Van Aert verklapte ondertussen zelf op Strava dat hij in Laguna Beach is, zo'n 80 kilometer ten zuiden van Los Angeles in Californië. Van Aert trok meteen al zijn loopschoenen aan voor een tochtje van net geen 5 kilometer.





Wat Van Aert en Vigié in de Verenigde Staten nog van plan zijn, blijft voorlopig nog een vraagteken. Ook bij Visma-Lease a Bike blijft het voorlopig stil, maar Van Aert zal natuurlijk niet zomaar naar de andere kant van de wereld worden gestuurd.