Arrogantie bij UAE Team Emirates-XRG? Tim Wellens helder over frustratie van andere ploegen

UAE Team Emirates-XRG domineerde dit seizoen met maar liefst 95 overwinningen. Tim Wellens begrijpt dat het frustrerend kan zijn voor andere ploegen.

In 2021 boekte de ploeg van Tadej Pogacar 31 overwinningen, maar sindsdien is dat aantal elk jaar stevig gestegen. In 2022 won de ploeg 48 keer, een jaar later 57 keer. De voorbije twee jaar is er wel een grote sprong gemaakt.

In 2024, dankzij onder meer 25 overwinningen van Tadej Pogacar, won UAE 81 keer. Dit jaar deed de ploeg daar nog een schepje bovenop met maar liefst 95 overwinningen, geen enkele ploeg deed ooit beter in één jaar.

Arrogantie bij UAE Team Emirates-XRG?

De ploeg komt naar de buitenwereld ook wat arrogant over, maar Tim Wellens voelt dat niet zo. "Nee, maar misschien omdat ik het van binnenuit ervaar", zegt hij bij L'Equipe. "Het klopt dat er zelfvertrouwen is."

"Bijvoorbeeld, tijdens de briefing voor de GP van Montréal zeiden we tegen elkaar: 'We moeten niet gestrest zijn, we zijn de beste!'" Dat bleek ook, want Pogacar gaf die dag de overwinning aan McNulty.





"We sloopten echt alles die dag. Ik hoop dat de concurrentie dit niet als arrogantie ziet. Maar ik zou het begrijpen als er ergernis was, want het moet wel demotiverend zijn", stelt Wellens nog.