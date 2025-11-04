"Denk niet dat het op dit punt nog oplosbaar is": lotgenoot trekt harde conclusie over Iserbyt

Eli Iserbyt is opnieuw hervallen en heeft ondanks vier operaties nog altijd problemen met zijn liesslagader. Ex-renner Viktor Verschaeve vreest voor de verdere carrière van Iserbyt.

In februari onderging Eli Iserbyt al een operatie en in juni nog eens drie, maar toch zijn er opnieuw problemen opgedoken met zijn liesslagader. Voor ex-renner Viktor Verschaeve (27), die in mei 2023 stopte met koersen, heel herkenbaar.

Hij moest ook meerdere operaties ondergaan, maar voelde geen verbetering meer en hing zijn fiets aan de haak. Hij raadt Iserbyt alleszins aan om geen overhaaste beslissingen te nemen, want elke specialist zou je willen opereren.

Verschaeve vreest dat het voorbij is voor Iserbyt

"Eli zal moeten beslissen hoever hij wil gaan met zijn lichaam. Nog een keer opereren of houdt het hier op?", zegt Verschaeve bij Het Nieuwsblad. De details van de case van Iserbyt kent Verschaeve niet, maar het is wel heel gelijkaardig met wat hij meemaakte.

Verschaeve trekt dan ook een harde conclusie. "Ik denk niet dat het op dit punt nog oplosbaar is." Hij begrijpt echter ook dat wie renner is, daar alles aan wil om dat te blijven. Maar Verschaeve ziet het wielrennen ook als een gouden kooi.





Hij heeft vrede met hoe alles is gelopen en kan vandaag een normaal leven leiden. "En ik ben misschien gelukkiger dan ik als renner ooit ben geweest", besluit Verschaeve nog.