Knieblessure Pogacar in de Tour was ernstig: Wellens onthult meer details

Foto: © photonews

Tadej Pogacar sukkelde in de laatste week van de Tour met zijn knie. Ploegmaat Tim Wellens vreesde ook dat de Sloveen zou moeten opgeven.

In de laatste week van de Tour de France reed Tadej Pogacar relatief passief en verdedigde hij zijn gele trui vooral. Na de dertiende etappe won Pogacar ook geen etappe meer en liet hij heel wat ritzeges liggen. 

De Sloveen onthulde onlangs zelf dat hij last had van een knieblessure tijdens die laatste week van de Tour. Belgisch kampioen Tim Wellens komt nu met meer details over wat er aan de hand was met Pogacar. 

Wellens twijfelde of Pogacar de Tour zou uitrijden

"Op het podium in Valence (de zeventiende etappe, nvdr.)  zei hij tegen me: 'Tim, we hebben een probleem, mijn knie doet echt pijn.' Het was zo erg dat hij naar de auto ging om naar de dokter te gaan", zegt Wellens bij L'Equipe. 

"Na de etappe ging hij naar het ziekenhuis voor onderzoeken. Ze vonden ontsteking of iets dergelijks, maar niemand wist het. Hij had echt pijn, en we wisten niet zeker of hij de Tour wel zou uitrijden."

"Je kon zien dat er iets niet juist was. Hij was opgeblazen en aangekomen. Hem Parijs zien bereiken was een enorme opluchting. Iedereen vroeg zich af waarom hij niet aanviel, maar nu het was logisch. We maakten ons fysiek zorgen om hem, maar mentaal bleef hij sterk."

