Stevige waarschuwing voor Van der Poel: Wellens maakt plannen met Pogacar

Tadej Pogacar stond dit jaar voor het eerst aan de start van Parijs-Roubaix. En ook volgend jaar lijkt de wereldkampioen de Hel van het Noorden te willen rijden.

Een Tourwinnaar die aan de start stond van Parijs-Roubaix, dat was alweer geleden van Bradley Wiggins in 2014 en 2015. De Brit die in 2012 de Tour won werd negende in 2014 en achttiende in 2015.

Tadej Pogacar wilde heel graag Parijs-Roubaix rijden en stond dit jaar ook aan de start. Na winst in de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lomardije is Parijs-Roubaix naast Milaan-Sanremo het enige monument dat hij nog niet won.

Bij zijn eerste deelname deed Pogacar het ook meteen uitstekend. Nadat Pedersen en Philipsen overboord waren gegaan, bleef de Sloveen alleen met Van der Poel over vooraan. Tot hij een bocht miste.

Rijdt Pogacar in 2026 opnieuw Parijs-Roubaix?

Van der Poel wachtte niet en Pogacar kreeg het gat niet meer dicht. De Sloveen werd tweede, maar volgens Tim Wellens blijft Parijs-Roubaix wel hoog op het verlanglijstje staan van de wereldkampioen.





"We praten er al over om een verkenningsrit te gaan doen", zegt Wellens bij L'Equipe. Mathieu van der Poel, die de voorbije drie jaar won, is alvast gewaarschuwd dat hij een vierde zege niet zomaar zal pakken.