Stevige waarschuwing voor Van der Poel: Wellens maakt plannen met Pogacar

Stevige waarschuwing voor Van der Poel: Wellens maakt plannen met Pogacar
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar stond dit jaar voor het eerst aan de start van Parijs-Roubaix. En ook volgend jaar lijkt de wereldkampioen de Hel van het Noorden te willen rijden.

Een Tourwinnaar die aan de start stond van Parijs-Roubaix, dat was alweer geleden van Bradley Wiggins in 2014 en 2015. De Brit die in 2012 de Tour won werd negende in 2014 en achttiende in 2015. 

Tadej Pogacar wilde heel graag Parijs-Roubaix rijden en stond dit jaar ook aan de start. Na winst in de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lomardije is Parijs-Roubaix naast Milaan-Sanremo het enige monument dat hij nog niet won. 

Bij zijn eerste deelname deed Pogacar het ook meteen uitstekend. Nadat Pedersen en Philipsen overboord waren gegaan, bleef de Sloveen alleen met Van der Poel over vooraan. Tot hij een bocht miste. 

Rijdt Pogacar in 2026 opnieuw Parijs-Roubaix?

Van der Poel wachtte niet en Pogacar kreeg het gat niet meer dicht. De Sloveen werd tweede, maar volgens Tim Wellens blijft Parijs-Roubaix wel hoog op het verlanglijstje staan van de wereldkampioen. 

"We praten er al over om een verkenningsrit te gaan doen", zegt Wellens bij L'Equipe. Mathieu van der Poel, die de voorbije drie jaar won, is alvast gewaarschuwd dat hij een vierde zege niet zomaar zal pakken. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tadej Pogacar
Mathieu Van Der Poel
Tim Wellens

Meer nieuws

Arrogantie bij UAE Team Emirates-XRG? Tim Wellens helder over frustratie van andere ploegen

Arrogantie bij UAE Team Emirates-XRG? Tim Wellens helder over frustratie van andere ploegen

13:00
Knieblessure Pogacar in de Tour was ernstig: Wellens onthult meer details

Knieblessure Pogacar in de Tour was ernstig: Wellens onthult meer details

07:30
"Ben daar vast van overtuigd": Sven Nys klaar en duidelijk over materiaalproblemen van zijn zoon

"Ben daar vast van overtuigd": Sven Nys klaar en duidelijk over materiaalproblemen van zijn zoon

21:30
"Dan krijgen we een duel": Herygers ziet kansen voor Van Aert tegen Van der Poel

"Dan krijgen we een duel": Herygers ziet kansen voor Van Aert tegen Van der Poel

12:30
Vaatchirug drukt Eli Iserbyt met neus op de feiten na vier operaties aan liesslagader

Vaatchirug drukt Eli Iserbyt met neus op de feiten na vier operaties aan liesslagader

20:00
Tom Dumoulin werd omver geblazen door Jonas Vingegaard: "Ongelofelijk"

Tom Dumoulin werd omver geblazen door Jonas Vingegaard: "Ongelofelijk"

19:00
Profiteren van vertrek Evenepoel? Schachmann spreekt twee doelen uit voor 2026

Profiteren van vertrek Evenepoel? Schachmann spreekt twee doelen uit voor 2026

18:30
🎥 Na gebroken ruggenwervel: Lotte Kopecky maakt binnenkort rentree in België

🎥 Na gebroken ruggenwervel: Lotte Kopecky maakt binnenkort rentree in België

17:30
Alweer prijs: UCI legt opnieuw renner voorlopige schorsing op

Alweer prijs: UCI legt opnieuw renner voorlopige schorsing op

17:00
Duidelijk signaal? Koppenbergcross lokt veelvoud meer kijkers dan cross achter betaalmuur

Duidelijk signaal? Koppenbergcross lokt veelvoud meer kijkers dan cross achter betaalmuur

16:30
"Ik vind het eigenlijk raar": Otto Vergaerde (Lidl-Trek) krijgt dieven over de vloer

"Ik vind het eigenlijk raar": Otto Vergaerde (Lidl-Trek) krijgt dieven over de vloer

16:00
📷 Wat is hij van plan? Wout van Aert duikt plots op aan de andere kant van de wereld

📷 Wat is hij van plan? Wout van Aert duikt plots op aan de andere kant van de wereld

15:00
"Wordt een werk van lange adem": veldrijdster Alicia Franck staat een tijdje aan de kant

"Wordt een werk van lange adem": veldrijdster Alicia Franck staat een tijdje aan de kant

14:00
Ex-ploeg trapt na richting sprinter Dylan Groenewegen: "Zinloos"

Ex-ploeg trapt na richting sprinter Dylan Groenewegen: "Zinloos"

13:30
"Moeilijk voor hem": Benoot doet boekje open over Van Aert en keerzijde van bekendheid

"Moeilijk voor hem": Benoot doet boekje open over Van Aert en keerzijde van bekendheid

12:00
📷 Vaste waarde neemt afscheid van Alpecin-Deceuninck en is duidelijk over broers Roodhooft

📷 Vaste waarde neemt afscheid van Alpecin-Deceuninck en is duidelijk over broers Roodhooft

11:00
"Ik vind het een wijs besluit": Bart Wellens onder de indruk van crosser

"Ik vind het een wijs besluit": Bart Wellens onder de indruk van crosser

10:00
"Vergeet hen niet": Herygers noemt twee verrassende namen voor EK veldrijden

"Vergeet hen niet": Herygers noemt twee verrassende namen voor EK veldrijden

09:00
"Denk niet dat het op dit punt nog oplosbaar is": lotgenoot trekt harde conclusie over Iserbyt

"Denk niet dat het op dit punt nog oplosbaar is": lotgenoot trekt harde conclusie over Iserbyt

08:30
📷 Kan hij zo Pogacar kloppen in de Ronde? Van der Poel test nieuw geheim wapen uit

📷 Kan hij zo Pogacar kloppen in de Ronde? Van der Poel test nieuw geheim wapen uit

03/11
Is karakter van Thibau Nys een probleem? Sven Nys is bijzonder helder

Is karakter van Thibau Nys een probleem? Sven Nys is bijzonder helder

08:00
Moet Wout van Aert meer crossen? Ruben Van Gucht ziet groot voordeel

Moet Wout van Aert meer crossen? Ruben Van Gucht ziet groot voordeel

07:00
Bart Wellens vreest voor sukkelende Eli Iserbyt: "Hoop dat echt"

Bart Wellens vreest voor sukkelende Eli Iserbyt: "Hoop dat echt"

03/11
"Dát is het belangrijkste": Roglic zegt wat transfer van Evenepoel echt zal betekenen

"Dát is het belangrijkste": Roglic zegt wat transfer van Evenepoel echt zal betekenen

03/11
"Angstaanjagend": Tiesj Benoot stelt opmerkelijke trend vast jonge renners

"Angstaanjagend": Tiesj Benoot stelt opmerkelijke trend vast jonge renners

03/11
Concurrent voor Merlier en Magnier? Nieuwe sprinter Soudal Quick-Step zegt waar het op staat

Concurrent voor Merlier en Magnier? Nieuwe sprinter Soudal Quick-Step zegt waar het op staat

03/11
Houdt Pogacar geen rekening meer met Vingegaard? "Rijdt de Tour niet meer om te winnen"

Houdt Pogacar geen rekening meer met Vingegaard? "Rijdt de Tour niet meer om te winnen"

03/11
Het gaat niet goed met Pauline Ferrand-Prévot: "Voel me zwak en ziek"

Het gaat niet goed met Pauline Ferrand-Prévot: "Voel me zwak en ziek"

03/11
"Mogelijke reden waarom het zo lang aansleept": sportarts werpt ander licht op blessure Iserbyt

"Mogelijke reden waarom het zo lang aansleept": sportarts werpt ander licht op blessure Iserbyt

03/11
Is alles intussen uitgeklaard tussen vader en zoon Nys? "Dat zei hij deze ochtend"

Is alles intussen uitgeklaard tussen vader en zoon Nys? "Dat zei hij deze ochtend"

03/11
Deze zomer aan de dood ontsnapt, maar Michael Matthews tekent nog nieuw contract

Deze zomer aan de dood ontsnapt, maar Michael Matthews tekent nog nieuw contract

03/11
🎥 Van Aert en co nemen Lampaert bij de neus: "Eerste communie van Georges"

🎥 Van Aert en co nemen Lampaert bij de neus: "Eerste communie van Georges"

03/11
"Je voelt dat hier echt": aanwinst van Soudal Quick-Step erg onder de indruk

"Je voelt dat hier echt": aanwinst van Soudal Quick-Step erg onder de indruk

03/11
Primoz Roglic onthult hoe zijn eerste ontmoeting met Remco Evenepoel is verlopen

Primoz Roglic onthult hoe zijn eerste ontmoeting met Remco Evenepoel is verlopen

03/11
"Onbegrijpelijk": Bart Wellens zet 'mecanicien' Sven Nys stevig op zijn plaats

"Onbegrijpelijk": Bart Wellens zet 'mecanicien' Sven Nys stevig op zijn plaats

03/11
Topfavoriet op het EK? Paul Herygers geeft zijn ongezouten mening over Thibau Nys

Topfavoriet op het EK? Paul Herygers geeft zijn ongezouten mening over Thibau Nys

03/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Eli Iserbyt Wout Van Aert Sven Nys Tadej Pogacar Tim Wellens Paul Herygers Primoz Roglic Mathieu Van Der Poel Alberto Dainese Remco Evenepoel Lucinda Brand Jonas Vingegaard Rasmussen Michael Vanthourenhout Tiesj Benoot Yves Lampaert Viktor Verschaeve Bart Wellens Arjen Livyns Christoph Roodhooft

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish de_mettes de_mettes over "Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved