Tom Dumoulin werd omver geblazen door Jonas Vingegaard: "Ongelofelijk"

Tom Dumoulin was in zijn laatste jaren als renner ploegmaat van Jonas Vingegaard. De Nederlander zag toen geen Tourwinnaar in de Deen.

Tussen 2020 en augustus 2022 was Tom Dumoulin ploegmaat van Jonas Vingegaard bij Visma-Lease a Bike. De Nederlander werd zo ploegmaat van Jonas Vingegaard, die in 2022 en 2023 de Tour won.

En dat had Dumoulin eigenlijk niet verwacht van Vingegaard. "Ik zou ja kunnen zeggen, maar om eerlijk te zijn, nee", zegt Dumoulin bij het Spaanse AS op de vraag of hij bij Vingegaard het potentieel zag om de Tour te winnen.

"Hij was altijd een geweldige renner, maar de sprong die hij maakte was ongelofelijk. Ik bewonder zijn kracht en toewijding. Hij veranderde zijn mentaliteit om een leider te worden en een van de beste renners ter wereld."

Doorbraak van Vingegaard pas in 2021

In het begin van zijn carrière had Vingegaard bijzonder veel last van stress. Zo begon de Deen in 2019 als leider aan de slotetappe van de Ronde van Polen, maar zakte hij nog helemaal door het ijs en werd uiteindelijk 26ste in het eindklassement.

Pas in 2021 was er een keerpunt bij Vingegaard, die toen de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali won, tweede werd in de Ronde van het Baskenland en na de opgave van Roglic plots tweede werd in de Tour. Een jaar later won hij voor het eerst de Tour.