Vaatchirug drukt Eli Iserbyt met neus op de feiten na vier operaties aan liesslagader

Eli Iserbyt ging al vier keer onder het mes om de doorbloeding via zijn liesslagader op te lossen. Het is maar de vraag of het probleem nog op te lossen valt.

In februari ging Eli Iserbyt een eerste keer onder het mes, toen in juni bleek dat het probleem niet opgelost was, ging Iserbyt nog eens onder het mes. Door complicaties volgden kort daarna nog eens twee operaties.

En nu zouden er opnieuw problemen zijn opgedoken met de doorbloeding via zijn liesslagader, waardoor er krachtverlies is in het been van Iserbyt. Lotgenoot en ex-renner Viktor Verschaeve vreest dat het probleem dan ook niet meer op te lossen valt.

Vaatchirurg Roel Beelen (Azorg ziekenhuis Aalst) opereerde Iserbyt al. Hij denkt dat Iserbyt, die 28 jaar is en in de beste jaren van zijn carrière zit, wellicht tot het uiterste zal gaan om het probleem toch op te lossen.

Valt het probleem van Iserbyt nog op te lossen?

Als de renner dat wil, dan zal de vaatchirug ook mogelijkheden zoeken om hem opnieuw op een competitief niveau te brengen. Beelen wijst wel op het feit dat er altijd gewerkt wordt met zieke weefsels, in het geval van Iserbyt met littekens.

"Die kan je tot op zekere graad herstellen", zegt Beelen bij Het Nieuwsblad. "Maar soms moet ik tegen mijn patiënten zeggen dat we geen tovenaar zijn. We kunnen geen nieuwe bloedvaten toveren."