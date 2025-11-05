📷 Het zat eraan te komen: Visma Lease a Bike kondigt groot forfait aan voor EK veldrijden

Visma Lease a Bike heeft bevestigd dat Fem van Empel dit weekend niet zal starten op het Europees kampioenschap veldrijden in Middelkerke. De wereldkampioene is momenteel niet voldoende hersteld om competitief deel te nemen.

Beslissing na vroege opgave in Koppenbergcross

De afmelding komt enkele dagen na haar voortijdige uitstap in de Koppenbergcross. Van Empel verliet de wedstrijd al na een halve ronde. De reden voor haar opgave werd toen niet toegelicht.

De ploeg laat nu weten dat ze de komende periode zal doorbrengen in Spanje, waar ze zich zal richten op training. “Fem van Empel zal dit weekend niet deelnemen aan de Europese kampioenschappen veldrijden in Middelkerke”, klinkt het op de sociale media van het team.

“Ze is op dit moment nog niet fit genoeg om te kunnen concurreren en zal de komende periode in Spanje trainen.” Daarmee komt er duidelijkheid over de deelname van Van Empel, die vooraf als topfavoriete werd beschouwd.

Impact op deelnemersveld en voorbereiding

Van Empel geldt als een van de meest dominante veldrijdsters van het moment. Haar afwezigheid is een fikse domper voor de organisatie. De Nederlandse is immers de regerende wereldkampioene en pakte vorig jaar ook de Europese titel.

De komende weken zal duidelijk worden wanneer ze opnieuw aan de start van een cross verschijnt. De focus ligt voorlopig op herstel en voorbereiding, met het oog op latere wedstrijden in het seizoen.