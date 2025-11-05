📷 OFFICIEEL Ineos Grenadiers speelt in extremis nog renner kwijt

De Canadese renner Michael Leonard sluit zich aan bij EF Education-EasyPost. De 21-jarige coureur uit Oakville, Ontario, komt over van Ineos Grenadiers en begint aan zijn vierde seizoen als prof. Zijn ambitie is om zich te tonen in de klassiekers en zich te kwalificeren voor een grote ronde.

Van jeugdtriatlon tot WorldTour

Leonard begon zijn sportcarrière met deelname aan triatlons voor jongeren. Zijn interesse in wielrennen ontstond in het Mattamy National Cycling Centre, een velodroom nabij zijn woonplaats. “Dat is wat mij gelanceerd heeft”, zegt hij in een persbericht aan onze redactie. De positieve sfeer en begeleiding op die locatie vormden de basis van zijn ontwikkeling. Hij combineerde baan- en wegwedstrijden en groeide snel door binnen de Canadese juniorenrangen.

Zijn internationale doorbraak volgde via het Toronto Hustle-team. Als tweedejaars junior verhuisde hij naar Italië om zich volledig op het wielrennen te richten. “Ik greep die kans met beide handen”, stelt Leonard. De overstap was uitdagend door taalbarrières, maar bood hem de mogelijkheid om zich onder te dompelen in de Italiaanse wielercultuur.

Leonard klaar voor nieuwe rol binnen EF Education-EasyPost

Na drie seizoenen in een ondersteunende rol wil Leonard zich nu meer profileren. Hij brak zijn heup aan het begin van zijn tweede profjaar, maar zag daar ook voordelen in. “Die blessure gaf mij de kans om mijn aanpak te herzien”, zegt hij. Het herstel leidde tot betere prestaties dan voorheen. Sindsdien is zijn ontwikkeling stabiel en positief verlopen.

Leonard is de huidige Canadese kampioen tijdrijden. In 2024 won hij een rit in de Tour de l’Avenir. EF-oprichter Jonathan Vaughters noemt hem een renner met potentieel. “Dat TT-resultaat deed mij denken: hij heeft een motor met een superhoge VO2-max”, stelt Vaughters. Hij ziet Leonard als een tijdrijder die ook kan klimmen en uitblinken in ontsnappingen.

Toekomstvisie en persoonlijke doelen

Leonard richt zich niet op specifieke resultaten, maar op constante aanwezigheid in grote wedstrijden. “Ik wil iemand zijn die altijd strijdt voor etappes en zijn ploeggenoten ondersteunt”, zegt hij. Zijn doel is om aan het einde van zijn carrière terug te kijken met het gevoel dat hij alles eruit heeft gehaald.

Hij voelt zich aangetrokken tot de identiteit van het team. “Dit team heeft een unieke identiteit”, klinkt het. Leonard woont in Andorra en vult zijn vrije tijd met pianospelen en het lezen van geschiedenisboeken. Zijn focus ligt nu op verdere groei binnen het WorldTour-circuit.