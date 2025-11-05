🎥 Wout van Aert on tour: meer duidelijkheid over reis naar de VS

🎥 Wout van Aert on tour: meer duidelijkheid over reis naar de VS
Foto: © photonews

Wout van Aert denkt nog niet aan crossen, hij verblijft momenteel in de VS. Daar heeft Van Aert onder meer een bezoek gebracht aan het hoofdkwartier van Cervélo.

Remco Evenepoel was vorige week in Californië voor testen in de windtunnel van Specialized, nu is Wout van Aert aan de westkust van de Verenigde Staten. En ook bij hem is het bezoek gelinkt aan de fietsfabrikant van zijn ploeg. 

Van Aert bezoekt hoofdkwartier van Cervélo

Samen met Margaux Vigié van de vrouwenploeg van Visma-Lease a Bike bracht Van Aert een bezoek aan het hoofdkwartier van Cervélo in Aliso Viejo. Van Aert kreeg onder meer een nieuw prototype te zien en beantwoordde vragen. 

Dat is te zien in een video die Visma-Lease a Bike op zijn sociale media zette. Wat er de komende dagen nog op de planning staat van Van Aert, zal nog moeten blijken. Daar geeft zijn ploeg weinig info over. 

Van Aert loopt om jetlag te verteren

Om de jetlag wat te verteren ging Van Aert dinsdag al om 6u06 zo'n zes kilometer lopen. Het was de tweede dag op rij dat Van Aert ging lopen in de VS, met zijn eerste loopje had hij verklapt dat hij daar was. 

Door zijn trip naar de VS lijkt Van Aert ook niet meteen het veld in te duiken. Het zal wellicht wachten zijn tot de kerstperiode, als ook Mathieu van der Poel opnieuw in het veld verwacht wordt. 

