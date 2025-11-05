Een punt achter zijn carrière? Unibet Rose Rockets doet heel slimme zet met maar één doel

Na maanden van twijfel heeft Victor Lafay besloten zijn loopbaan als beroepsrenner voort te zetten. De Fransman tekent een contract van één jaar bij Unibet Rose Rockets, een ploeg met ambities richting de Tour de France.

Beslissing na lange overweging

Lafay, winnaar van een Touretappe in 2023, stond recent nog op het punt zijn carrière te beëindigen. Blessures en tegenslagen hadden hem aan het denken gezet. “Het is een reflectie die al een tijdje bezig is”, vertelt hij aan L’Equipe.

Zijn contract bij Decathlon AG2R La Mondiale loopt af op 31 december en een verlenging was niet voorzien. Na zijn tweede plaats in de Ronde van Guangxi vroeg hij extra tijd om tot een definitieve beslissing te komen.

Tijdens het seizoen 2025 bleef de onzekerheid aanhouden. “Zelfs in de winter, bij de voorbereiding op 2025, dacht ik dat het misschien mijn laatste jaar zou worden.” Hij benadrukt dat zijn motivatie om te trainen niet verdwenen was, maar dat hij ook andere mogelijkheden begon te overwegen.

Toekomst bij Unibet Rose Rockets

De ploeg Unibet Rose Rockets, actief in de Pro Team-divisie, wist Lafay uiteindelijk te overtuigen, zo schrijft de Franse sportkrant. De formatie heeft voor 2026 al Dylan Groenewegen en Wout Poels aangetrokken.

Met de komst van Lafay hoopt men op een wildcard voor de Tour de France. De ploeg beschikt over een Franse licentie en combineert sportieve ambities met een vernieuwende aanpak. Lafay sluit zich aan bij een team dat zich profileert als toegankelijk en vernieuwend binnen het peloton.