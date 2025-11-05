"Komt hij telkens tekort op de weg": Wellens klaar en duidelijk over Van Aert

Wanneer duikt Wout van Aert opnieuw het veld in? Volgens Bart Wellens zou dat toch wel eens vroeger kunnen zijn dan iedereen zou verwachten.

Wout van Aert is op dit moment in de Verenigde Staten, waar hij onder meer een bezoek bracht aan de hoofdzetel van Cervélo. De snelle terugkeer van Van Aert in het veld lijkt er dus niet meteen te komen.

Van Aert verklaarde zelf ook tijdens het afscheidscriterium van Tim Declercq dat hij eerst nog enkele weken zal trainen voor hij opnieuw het veld zal induiken. En dat lijkt dus zoals de voorbije jaren de kerstperiode te worden.

En toch hoort Bart Wellens nog iets anders. "Uit wat ik hoor en lees, denk ik dat redelijk snel het veld zal induiken", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad. Hij ziet ook een groot voordeel voor Van Aert om meer te crossen.

Heeft Van Aert het veldrijden nodig voor het voorjaar?

"De paar procentjes die hij in de finales op de weg dikwijls tekort komt, zijn volgens mij het gevolg van het feit dat hij de voorbije winters minder en minder in het veld actief is geweest", stelt Wellens.





"Misschien gaan een paar wedstrijden meer – dat moeten er niet veel zijn – hem van pas komen in de finale van de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Die punch, die explosiviteit, dat breng je mee uit de cross."