"Dat kan hij niet maken": Wellens duidelijk over afwezigheid Van Aert op WK veldrijden

Van het WK veldrijden is voorlopig geen spoor op het programma van Wout van Aert. Bart Wellens zou echter niet begrijpen dat Van Aert niet aan de start zou staan in Hulst.

Visma-Lease a Bike maakte maandag het veldritprogramma van Wout van Aert bekend. Dat is opgedeeld in drie blokken met eerst Antwerpen (20/12), Hofstade (22/12) en Heusden-Zolder (23/12).

Daarna volgt het blok met Dendermonde (28/12) en Loenhout (29/12), het laatste blok van Van Aert is Mol (02/01) en Zonhoven (04/01). Het BK veldrijden in Beringen op 11 januari moet het hoogtepunt worden.

Geen WK veldrijden voor Van Aert

Van het WK veldrijden in Hulst op 1 februari is voorlopig geen spoor op het programma van Van Aert. Bart Wellens geeft de hoop echter nog niet op en vindt zelfs dat Van Aert een beetje verplicht is om wel aan de start te staan.

Het WK wordt net over de Belgische grens in Hulst gereden, waardoor er heel wat Belgische supporters zullen zijn. "Ik denk dat Van Aert het niet kan maken om niet te gaan, omdat het bijna in België is", zegt Wellens bij WielerFlits.

Organisator WK probeert Van Aert te verleiden

