Na uithaal richting Groenewegen pakt Jayco-AlUla uit met opvallende transfer

Jayco-AlUla heeft de transfer van de Duitser Pascal Ackermann (31) aangekondigd. Een sprinter, terwijl de ploeg daar niet meer wilde in investeren.

Dylan Groenewegen mocht na vier jaar vertrekken bij Jayco-AlUla, de Nederlander kostte te veel geld voor de UCI-punten die hij maar opbracht. Volgens ploegmanager Brent Copeland ging zijn ploeg niet meer investeren in sprinters.

"We hebben gekozen om niet te investeren in sprinters volgend jaar en dat scheelt zo'n 2 tot 3 miljoen euro. We kiezen voor renners die ons punten opleveren in koersen die wij als doel stellen. Die investering gaat het waard zijn", zei Copeland bij Daniel Benson.

Ackermann voor twee jaar naar Jayco-AlUla

Enkele dagen na die uitspraak heeft Jayco-AlUla de transfer van Pascal Ackermann (31) aangekondigd. De Duitser die de voorbije twee seizoenen reed voor Israel-Premier Tech tekent een contract voor twee seizoenen.

"We zijn verheugd Pascal in de selectie te verwelkomen en geloven dat hij uitstekend zal passen in de gevestigde lead-out-trein van het team. Hij heeft in zijn carrière laten zien dat hij op het hoogste niveau kan winnen, wat blijkt uit zijn vele etappezeges in grote rondes", zegt Copeland.





"We kijken ernaar uit om volgend seizoen met hem samen te werken en te zien wat hij kan bereiken onder begeleiding van de coaches en ploegleiders van het team."