Niels Albert spreekt klare taal over stoere filmpjes en straffe uitspraken van Thibau Nys

Niels Albert heeft zich uitgesproken over de recente uitlatingen en prestaties van Thibau Nys. De voormalige wereldkampioen veldrijden analyseert de houding en het niveau van de jonge renner, die dit seizoen hoge verwachtingen oproept.

Zelfvertrouwen en ontwikkeling

Albert merkt op dat Nys zich niet profileert om anderen uit te dagen. “Hij is gewoon zelfzeker en wil zichzelf die druk opleggen. En hij kan daar blijkbaar goed mee om”, klinkt het bij de ex-wereldkampioen bij Het Laatste Nieuws.

Volgens Albert is die houding kenmerkend voor een renner die weet waar hij naartoe wil. De prestaties van Nys op de weg, waaronder deelname aan de Tour en enkele overwinningen, tonen volgens hem aan dat de ontwikkeling van de renner de afgelopen jaren duidelijk zichtbaar is.

Albert stelt dat de progressie van Nys niet onopgemerkt blijft binnen het peloton. “Vroeg of laat moet dat eruit komen, dat weet de concurrentie ook wel.” Hij benadrukt dat Nys elk seizoen sterker wordt en dat zijn huidige vorm een logisch gevolg is van die evolutie.

Kansen op overwinningen en realistische verwachtingen

Albert acht het mogelijk dat Nys dit seizoen tien veldritten wint. In afwezigheid van toppers als Van der Poel en Van Aert ziet hij Nys als een van de belangrijkste kanshebbers. De prestatie op de Koppenberg bevestigt volgens Albert dat Nys op een hoog niveau rijdt.





Toch waarschuwt Albert voor overdreven verwachtingen. Hij stelt dat het parcours in Oudenaarde bijzonder selectief was, waardoor de sterkste renners automatisch naar voren kwamen. “We moeten ons er wel ook niet blind op staren”, zegt hij. Op minder zware omlopen, waar de koers gesloten en tactisch verloopt, zal Nys volgens hem ook verliezen.

Albert over de rol van parcours en concurrentie

Volgens Albert zal het verloop van de wedstrijden sterk afhangen van de aard van het parcours. “Op iets makkelijkere parcoursen, waar de cross meer gesloten is en tactischer wordt, zal hij ook geklopt worden.” Hij verwacht dat Nys niet elke wedstrijd zal winnen, maar wel regelmatig zal uitblinken.