Niels Albert spreekt klare taal over stoere filmpjes en straffe uitspraken van Thibau Nys

Niels Albert spreekt klare taal over stoere filmpjes en straffe uitspraken van Thibau Nys

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Niels Albert heeft zich uitgesproken over de recente uitlatingen en prestaties van Thibau Nys. De voormalige wereldkampioen veldrijden analyseert de houding en het niveau van de jonge renner, die dit seizoen hoge verwachtingen oproept.

Zelfvertrouwen en ontwikkeling

Albert merkt op dat Nys zich niet profileert om anderen uit te dagen. “Hij is gewoon zelfzeker en wil zichzelf die druk opleggen. En hij kan daar blijkbaar goed mee om”, klinkt het bij de ex-wereldkampioen bij Het Laatste Nieuws.

Volgens Albert is die houding kenmerkend voor een renner die weet waar hij naartoe wil. De prestaties van Nys op de weg, waaronder deelname aan de Tour en enkele overwinningen, tonen volgens hem aan dat de ontwikkeling van de renner de afgelopen jaren duidelijk zichtbaar is.

Albert stelt dat de progressie van Nys niet onopgemerkt blijft binnen het peloton. “Vroeg of laat moet dat eruit komen, dat weet de concurrentie ook wel.” Hij benadrukt dat Nys elk seizoen sterker wordt en dat zijn huidige vorm een logisch gevolg is van die evolutie.

Kansen op overwinningen en realistische verwachtingen

Albert acht het mogelijk dat Nys dit seizoen tien veldritten wint. In afwezigheid van toppers als Van der Poel en Van Aert ziet hij Nys als een van de belangrijkste kanshebbers. De prestatie op de Koppenberg bevestigt volgens Albert dat Nys op een hoog niveau rijdt.

Toch waarschuwt Albert voor overdreven verwachtingen. Hij stelt dat het parcours in Oudenaarde bijzonder selectief was, waardoor de sterkste renners automatisch naar voren kwamen. “We moeten ons er wel ook niet blind op staren”, zegt hij. Op minder zware omlopen, waar de koers gesloten en tactisch verloopt, zal Nys volgens hem ook verliezen.

Albert over de rol van parcours en concurrentie

Volgens Albert zal het verloop van de wedstrijden sterk afhangen van de aard van het parcours. “Op iets makkelijkere parcoursen, waar de cross meer gesloten is en tactischer wordt, zal hij ook geklopt worden.” Hij verwacht dat Nys niet elke wedstrijd zal winnen, maar wel regelmatig zal uitblinken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Niels Albert
Thibau Nys
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Ruben Van Gucht start nu ook als DJ: dit stevige bedrag kost een uurtje plaatjes draaien Naast de fiets

Ruben Van Gucht start nu ook als DJ: dit stevige bedrag kost een uurtje plaatjes draaien

16:00
🎥 Wout van Aert on tour: meer duidelijkheid over reis naar de VS

🎥 Wout van Aert on tour: meer duidelijkheid over reis naar de VS

10:00
Een punt achter zijn carrière? Unibet Rose Rockets doet heel slimme zet met maar één doel

Een punt achter zijn carrière? Unibet Rose Rockets doet heel slimme zet met maar één doel

14:00
Belgische renner vertrekt bij Lotto door fusie, maar onthult ook droom over terugkeer

Belgische renner vertrekt bij Lotto door fusie, maar onthult ook droom over terugkeer

13:30
📷 Del Toro is onder de indruk: Vermeersch waagt zich aan uitdagend avontuur tijdens vakantie

📷 Del Toro is onder de indruk: Vermeersch waagt zich aan uitdagend avontuur tijdens vakantie

13:00
Parcoursbouwer duwt Evenepoel met neus op de feiten over tijdritten in de Tour

Parcoursbouwer duwt Evenepoel met neus op de feiten over tijdritten in de Tour

12:30
"Onvermijdelijk": Paret-Peintre ziet gevolgen bij Soudal Quick-Step door vertrek van Evenepoel

"Onvermijdelijk": Paret-Peintre ziet gevolgen bij Soudal Quick-Step door vertrek van Evenepoel

12:00
"Komt hij telkens tekort op de weg": Wellens klaar en duidelijk over Van Aert

"Komt hij telkens tekort op de weg": Wellens klaar en duidelijk over Van Aert

07:30
Na uithaal richting Groenewegen pakt Jayco-AlUla uit met opvallende transfer

Na uithaal richting Groenewegen pakt Jayco-AlUla uit met opvallende transfer

11:00
"Het gaat echt ver": Tom Dumoulin is blij dat hij geen wielrenner meer is

"Het gaat echt ver": Tom Dumoulin is blij dat hij geen wielrenner meer is

09:00
Twee keer Alpe d'Huez in de Tour: ex-ploegmanager komt met controversieel voorstel

Twee keer Alpe d'Huez in de Tour: ex-ploegmanager komt met controversieel voorstel

08:30
Derde keuze bij Soudal Quick-Step, maar nieuwe ploeg verwacht héél veel van hem

Derde keuze bij Soudal Quick-Step, maar nieuwe ploeg verwacht héél veel van hem

08:00
"Ben daar vast van overtuigd": Sven Nys klaar en duidelijk over materiaalproblemen van zijn zoon

"Ben daar vast van overtuigd": Sven Nys klaar en duidelijk over materiaalproblemen van zijn zoon

21:30
"Daarom heb ik voor Decathlon-CMA CGM gekozen": Benoot verklaart opvallende transfer

"Daarom heb ik voor Decathlon-CMA CGM gekozen": Benoot verklaart opvallende transfer

07:00
📷 Wat is hij van plan? Wout van Aert duikt plots op aan de andere kant van de wereld

📷 Wat is hij van plan? Wout van Aert duikt plots op aan de andere kant van de wereld

04/11
Stevige waarschuwing voor Van der Poel: Wellens maakt plannen met Pogacar

Stevige waarschuwing voor Van der Poel: Wellens maakt plannen met Pogacar

20:30
"Dan krijgen we een duel": Herygers ziet kansen voor Van Aert tegen Van der Poel

"Dan krijgen we een duel": Herygers ziet kansen voor Van Aert tegen Van der Poel

04/11
Vaatchirug drukt Eli Iserbyt met neus op de feiten na vier operaties aan liesslagader

Vaatchirug drukt Eli Iserbyt met neus op de feiten na vier operaties aan liesslagader

20:00
Tom Dumoulin werd omver geblazen door Jonas Vingegaard: "Ongelofelijk"

Tom Dumoulin werd omver geblazen door Jonas Vingegaard: "Ongelofelijk"

19:00
Profiteren van vertrek Evenepoel? Schachmann spreekt twee doelen uit voor 2026

Profiteren van vertrek Evenepoel? Schachmann spreekt twee doelen uit voor 2026

18:30
🎥 Na gebroken ruggenwervel: Lotte Kopecky maakt binnenkort rentree in België

🎥 Na gebroken ruggenwervel: Lotte Kopecky maakt binnenkort rentree in België

17:30
Alweer prijs: UCI legt opnieuw renner voorlopige schorsing op

Alweer prijs: UCI legt opnieuw renner voorlopige schorsing op

17:00
Duidelijk signaal? Koppenbergcross lokt veelvoud meer kijkers dan cross achter betaalmuur

Duidelijk signaal? Koppenbergcross lokt veelvoud meer kijkers dan cross achter betaalmuur

16:30
"Moeilijk voor hem": Benoot doet boekje open over Van Aert en keerzijde van bekendheid

"Moeilijk voor hem": Benoot doet boekje open over Van Aert en keerzijde van bekendheid

04/11
"Ik vind het eigenlijk raar": Otto Vergaerde (Lidl-Trek) krijgt dieven over de vloer

"Ik vind het eigenlijk raar": Otto Vergaerde (Lidl-Trek) krijgt dieven over de vloer

04/11
Moet Wout van Aert meer crossen? Ruben Van Gucht ziet groot voordeel

Moet Wout van Aert meer crossen? Ruben Van Gucht ziet groot voordeel

04/11
"Wordt een werk van lange adem": veldrijdster Alicia Franck staat een tijdje aan de kant

"Wordt een werk van lange adem": veldrijdster Alicia Franck staat een tijdje aan de kant

04/11
Ex-ploeg trapt na richting sprinter Dylan Groenewegen: "Zinloos"

Ex-ploeg trapt na richting sprinter Dylan Groenewegen: "Zinloos"

04/11
"Vergeet hen niet": Herygers noemt twee verrassende namen voor EK veldrijden

"Vergeet hen niet": Herygers noemt twee verrassende namen voor EK veldrijden

04/11
Arrogantie bij UAE Team Emirates-XRG? Tim Wellens helder over frustratie van andere ploegen

Arrogantie bij UAE Team Emirates-XRG? Tim Wellens helder over frustratie van andere ploegen

04/11
Is karakter van Thibau Nys een probleem? Sven Nys is bijzonder helder

Is karakter van Thibau Nys een probleem? Sven Nys is bijzonder helder

04/11
📷 Vaste waarde neemt afscheid van Alpecin-Deceuninck en is duidelijk over broers Roodhooft

📷 Vaste waarde neemt afscheid van Alpecin-Deceuninck en is duidelijk over broers Roodhooft

04/11
"Ik vind het een wijs besluit": Bart Wellens onder de indruk van crosser

"Ik vind het een wijs besluit": Bart Wellens onder de indruk van crosser

04/11
"Denk niet dat het op dit punt nog oplosbaar is": lotgenoot trekt harde conclusie over Iserbyt

"Denk niet dat het op dit punt nog oplosbaar is": lotgenoot trekt harde conclusie over Iserbyt

04/11
📷 Kan hij zo Pogacar kloppen in de Ronde? Van der Poel test nieuw geheim wapen uit

📷 Kan hij zo Pogacar kloppen in de Ronde? Van der Poel test nieuw geheim wapen uit

03/11
Knieblessure Pogacar in de Tour was ernstig: Wellens onthult meer details

Knieblessure Pogacar in de Tour was ernstig: Wellens onthult meer details

04/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Tadej Pogacar Thibau Nys Sven Nys Eli Iserbyt Mathieu Van Der Poel Tiesj Benoot Tim Wellens Remco Evenepoel Primoz Roglic Alberto Dainese Bart Wellens Dylan Groenewegen Jonas Vingegaard Rasmussen Tom Dumoulin Yves Lampaert Pascal Ackermann Demi Vollering Viktor Verschaeve Florian Vermeersch

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish de_mettes de_mettes over "Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved