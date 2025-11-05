Nog een slachtoffer van fusie tussen Intermarché en Lotto? Amper 33-jarige renner stopt met koersen

Na een lange carrière in het profpeloton heeft Louis Meintjes besloten te stoppen met koersen. De Zuid-Afrikaanse renner nam afscheid na zijn deelname aan de Ronde van Lombardije en blikte in een interview met Bici.Pro terug op zijn sportieve traject.

Geen impact van ploegfusie volgens Meintjes

Meintjes reed de laatste jaren voor Intermarché-Wanty, dat voor volgend jaar opgaat in een fusie met Lotto Cycling Team. Toch was die samensmelting volgens hem niet doorslaggevend in zijn besluit om te stoppen.

“Dat zou ik niet zeggen. Er was altijd nog de mogelijkheid om andere oorden op te zoeken”, stelt hij bij Bici.pro. Hij is ervan overtuigd dat meerdere ploegen hem nog hadden willen aantrekken. De keuze om zijn carrière af te sluiten was volgens Meintjes een persoonlijke beslissing, los van externe factoren.

De renner kende in zijn actieve jaren meerdere hoogtepunten. Hij eindigde vijf keer in de top tien van een grote ronde, waaronder drie keer in de Tour de France. Daarnaast won hij een etappe in de Vuelta a España. Zijn prestaties bevestigen dat hij zich jarenlang handhaafde op het hoogste niveau van het internationale wielrennen.

Persoonlijke voldoening boven resultaten

In zijn terugblik benadrukt Meintjes dat hij altijd met volle inzet heeft gekoerst. “Ik ben best tevreden. Voor mij waren uitslagen nooit zo belangrijk”, zegt hij. Goede klasseringen zonder winst waren voor hem ook waardevol, zolang hij het gevoel had alles gegeven te hebben.

Het absolute hoogtepunt van zijn carrière situeert Meintjes in 2022. “Het winnen van een etappe in de Vuelta is wel echt geweldig.” Hij voegt daaraan toe dat ook zijn top-10-noteringen in de Tour de France bijzonder waren. “Een geweldig resultaat, al dringt dat pas later echt tot je door”, klinkt het.