🎥 Gevaarlijk of niet? Mathieu van der Poel pakt uit met waanzinnige video

Mathieu van der Poel heeft via sociale media een opvallend fragment gedeeld. De Nederlander publiceerde een video waarin hij een wheelie uitvoert op een dalend pad in Spanje. De beelden lokten reacties uit over de aard en het risico van de actie.

Van der Poel toont stuurvaardigheid in Spanje

De video werd geplaatst op het Instagramaccount van Van der Poel. Te zien is hoe hij op een aflopende strook in de regio Costa Blanca zijn fiets beheerst op één wiel. Bij de beelden schreef hij: “Costa Blanca vibe.”

De actie werd uitgevoerd zonder zichtbare bescherming of begeleiding. De renner reed alleen en hield de wheelie aan over een langere afstand. De hellingsgraad van het pad en de snelheid waarmee hij zich voortbewoog, maken de manoeuvre technisch uitdagend.

Van der Poel staat bekend om zijn controle over de fiets en zijn vermogen om complexe bewegingen uit te voeren. De video bevestigt zijn reputatie als rijtechnisch vaardige atleet. Toch riep het fragment ook vragen op over de veiligheid van dergelijke acties

Reacties en context rond de video

De publicatie van de video kreeg meteen de nodige aandacht. De beelden werden breed gedeeld en bekeken. Dat toont nog maar eens hoe groot de populariteit van Van der Poel binnen en buiten de wielersport wel is.

Het is lang niet de eerste keer dat Van der Poel uitpakt met dergelijke video’s. Telkens weer weet hij de wereld te verbazen met zijn stunt. Van de broers Roodhooft krijgt hij in ieder geval carte blanche om zijn ding te doen.