🎥 "Oh my... goodness": Wout van Aert beleeft ongelofelijke sensatie in de States

Wout van Aert verblijft momenteel in de Verenigde Staten. Samen met ploeggenoten en stafleden van Visma Lease a Bike bracht hij een bezoek aan het hoofdkantoor van fietssponsor Cervélo in Santa Cruz, Californië.

Bezoek aan Cervélo en trainingsstatus

De delegatie van Visma Lease a Bike, met onder meer Margaux Vigié, Nathan Van Hooydonck en Richard Plugge, reisde af naar Californië voor overleg met Cervélo. Wat er precies besproken werd, blijft onduidelijk.

In een video op sociale media zijn Van Aert en Vigié te zien bij een fiets die slechts gedeeltelijk in beeld komt. Op een bepaald moment verschijnt het woord ‘secret’ in beeld, wat speculaties aanwakkert over mogelijke nieuwe ontwikkelingen.

Ondanks het feit dat het geen volwaardige trainingsstage betreft, probeert Van Aert zijn basisconditie te onderhouden. Hij registreerde de afgelopen dagen drie hardloopsessies op Strava.

Van Aert onder de indruk van Porsche-ervaring

Naast het werkbezoek en de lichte trainingen was er ook ruimte voor ontspanning. Van Aert kreeg de kans om mee te rijden in een Porsche op een afgesloten circuit. Vooraf kreeg hij een gepersonaliseerde helm van Red Bull. De ervaring maakte indruk. Na afloop klonk het bij de renner: “Oh my… goodness!”

De beelden van het ritje werden eveneens gedeeld via sociale media en zijn hieronder te bekijken. Onze landgenoot is duidelijk onder de indruk van de snelheid van de wagen.

Het verblijf in de Verenigde Staten kadert in de bredere voorbereiding op het nieuwe seizoen. Van Aert gaf eerder aan dat hij pas na enkele weken training zal beslissen wanneer hij zijn competitie in het veldrijden hervat.

Our first day in the US of A. 🎬🐝#BeesintheUS pic.twitter.com/AfbaWyUV8c — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) November 5, 2025