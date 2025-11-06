Angelo De Clercq trekt stevige conclusie na verkenning van parcours op EK in Middelkerke

Het Europees kampioenschap veldrijden in Middelkerke belooft een zware editie te worden. Bondscoach Angelo De Clercq heeft het parcours deels verkend en komt tot duidelijke vaststellingen over de aard van de wedstrijd.

Zware omloop en beperkte rol voor tactiek

De Clercq heeft het parcours in Middelkerke geanalyseerd en noemt het fysiek veeleisend. “Ik ben al een deel van het parcours gaan verkennen en daaruit blijkt dat het een heel erg zwaar parcours is”, vertelt hij aan WielerFlits.

Volgens hem zal het verloop van de wedstrijd niet bepaald worden door tactische keuzes, maar door individuele kracht. “De besten gaan naar voren komen, en we gaan zeker niet met een tiental renners de laatste ronde in gaan.”

De zandstroken spelen daarbij een centrale rol. De Clercq meent dat deze ondergrond de Belgische renners goed ligt. “Dat ligt ons Belgen quasi allemaal goed, omdat veel renners in die ondergrond zijn opgegroeid.” De bondscoach verwacht dat het zand bepalend zal zijn voor het wedstrijdverloop.

Favorieten en buitenlandse concurrentie

Binnen de Belgische selectie ziet De Clercq meerdere podiumkandidaten. “Ik zie binnen de Belgische selectie toch een waaier aan kanshebbers voor een medaille.” Toch waarschuwt hij voor de buitenlandse tegenstand, met name uit Nederland. “We mogen niet blind zijn voor de Nederlanders”, zegt hij. Joris Nieuwenhuis en Pim Ronhaar worden door hem genoemd als serieuze concurrenten.





Daarnaast wijst De Clercq op andere namen die onverwacht kunnen opduiken. Hij noemt Cameron Mason en Felipe Orts als voorbeelden van renners die op kampioenschappen vaak boven zichzelf uitstijgen. “Je weet ook nooit welke andere kerels er plots opstaan, dat is niet ondenkbaar op een kampioenschap”, besluit hij.