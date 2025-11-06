Belgisch profrenner zet na transfer meteen straffe doelen uit voor 2026: "Daar een resultaat rijden"

Michiel Lambrecht maakt in 2025 de overstap naar Team Flanders-Baloise. Na het aangekondigde einde van Wagner Bazin WB in 2026, vond de 22-jarige renner snel een nieuwe ploeg. De transfer kwam tot stand in het najaar en is inmiddels volledig afgerond.

Lambrecht over ploegwissel en verwachtingen

Lambrecht bevestigt dat de gesprekken met Team Flanders-Baloise begin oktober concreet werden, nadat er duidelijkheid was over Wagner Bazin WB, al zou de ploeg nu toch verder gaan, maar dan op een lager niveau.

“Toen was niets getekend. Intussen is dat helemaal in orde. Met deze nieuwe kans ben ik heel content”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen. Hij komt terecht in een groep met leeftijdsgenoten, waaronder Leander Van Hautegem en renners als Tom Crabbe en Milan Lanhove, met wie hij eerder samenwerkte bij Bingoal.

Binnen de ploeg wordt uitgekeken naar zijn ontwikkeling. Lambrecht stelt dat hij zelf ook prestaties verwacht. “Het voorbije wegseizoen kreeg ik de bevestiging dat ik het niveau van de profs aankan.” Hij hoopt na een degelijke winter een volgende stap te zetten. De sportieve leiding, met Christophe Sercu en Hans De Clercq, zal hem daarbij opvolgen.

Koersen in het voorjaar en doelen voor juni

Het eerste profjaar gaf inzicht in welke wedstrijden hem liggen. Lambrecht noemt de voorjaarsklassiekers uitdagend. “In de voorjaarsklassiekers ligt het niveau enorm hoog.” Hij wil zich tonen via vroege ontsnappingen, zoals eerder in Classic Brugge-De Panne. Die aanpak moet hem kansen bieden om lang mee te gaan.

Voor de zomermaanden heeft hij concrete doelen. “In juni zijn er enkele wedstrijden die me moeten liggen”, zegt hij. Hij noemt Brussels Cycling Classic en Dwars door het Hageland als voorbeelden. “In dat soort koersen moet het mogelijk zijn om een resultaat te rijden.”

De ploeg staat voor een transitie. Eind 2026 stopt de steun van Sport Vlaanderen. Manager Sercu werkt aan een nieuw sponsordossier en zoekt een opvolger voor de Vlaamse overheid. Want er zijn heel wat miljoenen nodig om een ploeg draaiende te houden, zo werd ook bij Wagner Bazin WB duidelijk.