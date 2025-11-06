Belgische rittenkoers kiest voor strategische verandering en de reden is opvallend

De Tour de Wallonie ondergaat een ingrijpende wijziging in zijn kalender. Vanaf 2026 zal de rittenkoers plaatsvinden van 1 tot 5 juni, ruim zes weken eerder dan gebruikelijk. De organisator achter de Tour de Wallonie wil hiermee een nieuwe positie innemen in het internationale wielerlandschap.

Christophe Brandt over logistiek en media-impact

Christophe Brandt, algemeen manager van de rittenkoers, noemt de verschuiving een bewuste keuze. “Wij wilden ons losmaken van de maand juli, die is uitgegroeid tot een logistieke en mediatieke nachtmerrie”, vertelt hij aan La Capitale.

De concurrentie met de Tour de France speelt daarbij een grote rol. Volgens Brandt is er in juli nauwelijks ruimte voor andere wedstrijden in de media, ongeacht de kwaliteit van het deelnemersveld.

Ook op het vlak van veiligheid zijn er obstakels. In juli zijn politiediensten zwaar belast, mede door evenementen zoals de Formule 1 in Francorchamps. Daarnaast is er een commercieel nadeel: veel bedrijven zijn gesloten in die periode, waardoor hospitality en sponsoractiviteiten stilvallen.

Sportieve ambities en kansen voor renners

De kern van de beslissing ligt echter bij het sportieve luik. “In juni willen we opnieuw een referentie worden voor sprinters en punchers die zich voorbereiden op de Tour, maar niet deelnemen aan de Giro of het Dauphiné.” Hij noemt Mads Pedersen als voorbeeld van een renner die baat zou hebben bij het nieuwe tijdstip, met kansen op etappezeges en een optimale voorbereiding.

De nieuwe timing biedt ook voordelen voor ploegplanning. Brandt klinkt positief. “Met een Tour de Suisse van vijf dagen kunnen renners nu de Tour de Wallonie, hun nationale kampioenschap en de Tour de France combineren.” Verschillende sportdirecteurs hebben deze combinatie als ideaal omschreven.

Tot slot wijst Brandt op de groei van het evenement. “We hebben het sportieve niveau en de organisatie verhoogd, met een dozijn ProTeams aan de start. Nu willen we meer bekendheid, grote namen en zeges die indruk maken.” De koers mikt dus niet alleen op een betere datum, maar ook op een sterkere reputatie binnen het peloton.