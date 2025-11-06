Bjarne Riis doet ongelofelijk straffe uitspraken over de financiën van Visma Lease a Bike

Bjarne Riis doet ongelofelijk straffe uitspraken over de financiën van Visma Lease a Bike
Foto: © photonews

Bjarne Riis stelt dat Visma Lease a Bike financieel onder druk staat en niet langer tot de top drie behoort qua budget. Hij wijst op het vertrek van meerdere renners en de beperkte slagkracht van het sponsorapparaat.

Visma Lease a Bike lijkt volgens Bjarne Riis niet langer over dezelfde financiële middelen te beschikken als enkele jaren geleden. De voormalige ploegleider ziet signalen dat het Nederlandse WorldTour-team terrein verliest ten opzichte van concurrenten zoals UAE Team Emirates, Lidl-Trek en Red Bull-BORA-hansgrohe.

Riis over budgetverschillen en vertrekkende renners

Riis stelt dat UAE over misschien wel een onbeperkt budget beschikt en dat andere ploegen zoals Lidl-Trek en Red Bull-BORA-hansgrohe hun financiële slagkracht recent hebben vergroot. Hij merkt op dat Visma Lease a Bike daar niet meer bij aansluit. “Ik denk niet langer dat Visma in de buurt komt van de tweede of derde plaats qua budget. Ze staan ver af van de drie grootste”, zegt hij in Feltet.

Volgens Riis is het vertrek van meerdere renners een indicatie van de financiële situatie. “Voor mij zijn ze een ploeg die geld tekortkomt, omdat veel sterke renners vertrekken.” Hij noemt onder meer Tiesj Benoot, Olav Kooij, Dylan van Baarle en Cian Uijtdebroeks als voorbeelden van renners die het team verlaten hebben. Riis stelt dat het niet gaat om een gebrek aan wil om hen te behouden, maar om beperkte middelen.

Sponsormodel en fusievoorstellen

Riis wijst ook op het sponsormodel van Visma Lease a Bike. Hij stelt dat het team sterk leunt op eigen partners zoals Lease a Bike en Cervélo, beide gelinkt aan Pon.Bike. “Dat wijst er voor mij op dat ze niet zo kapitaalkrachtig zijn als ze zouden willen zijn”, klinkt het.

Daarnaast pleit Riis voor meer fusies binnen het peloton. Hij noemt de samensmelting van Intermarché-Wanty en Lotto als voorbeeld en stelt dat het aantal personeelsleden bij topploegen oploopt tot 120. “Het vraagt gewoon meer om een ploeg te runnen, dus voor velen zou het logisch zijn”, zegt hij. Toch erkent hij dat ego’s bij ploegleiders vaak een obstakel vormen. “Alles draait hier om trots”, besluit hij.

Bjarne Riis

