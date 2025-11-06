"Dat past niet bij mij": Ruben Van Gucht gelooft niet in monogamie

In het radioprogramma 'Datenight' licht Ruben Van Gucht toe waarom hij bewust kiest voor een niet-monogame relatievorm. Hij blikt terug op zijn eerste huwelijk en bespreekt de impact van zijn keuzes op zijn persoonlijke leven.

Reflectie op eerste huwelijk

Tijdens het interview vertelt Van Gucht dat hij tijdens zijn huwelijk met Laurence Van Tongerloo tot nieuwe inzichten kwam, dat monogamie niet aan hem besteed was. “Tijdens mijn huwelijk met mijn eerste vrouw begon zich dat te ontwikkelen”, klinkt het. Hij geeft aan dat hij toen merkte dat hij ook interesse had in andere personen en dat hij die gevoelens niet wilde onderdrukken.

Van Gucht erkent dat zijn eerste huwelijk niet goed is verlopen. Hij noemt het “de grootste smet op mijn persoonlijke leven.” Volgens hem is het niet meer mogelijk om dat recht te zetten, maar hij probeert verantwoordelijkheid te nemen door telkens zijn excuses aan te bieden.

Na zijn scheiding besloot hij om niet terug te keren naar een traditionele relatievorm. Hij stelt dat hij bewust koos voor een andere aanpak. “Ik had opnieuw voor het traditionele systeem kunnen kiezen, maar ik heb voor mezelf de keuze gemaakt: who are you fooling?”

Open huwelijk met Blanka Vlašić

Van Gucht leeft momenteel in een open huwelijk met de Kroatische Blanka Vlašić. Hij zegt dat hij zich bewust was van de mogelijke gevolgen van die keuze. “Ik wist dat mijn keuze niet de populairste zou zijn. Dat het veel tegenwind zou veroorzaken, dat ik misschien mensen zou verliezen en dat ik er een imago door zou krijgen.”

Toch blijft hij achter zijn beslissing staan. Hij stelt dat hij zichzelf trouw blijft en dat hij zijn leven met plezier beleeft. “Ik kan wel elke avond in de spiegel kijken”, zegt hij. Hij benadrukt dat hij al mooie jaren achter de rug heeft, gevuld met plezier en memorabele momenten.

Van Gucht maakt duidelijk dat zijn relatievorm een bewuste keuze is, gebaseerd op persoonlijke ervaringen en overtuigingen. Hij sluit af met de boodschap dat hij vooral kijkt naar wat hem gelukkig maakt, ongeacht de publieke opinie.