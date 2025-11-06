Hoe Red Bull-BORA-hansgrohe Evenepoel nog sneller wil maken: "Probleem is niet de fysica"

Remco Evenepoel krijgt bij Red Bull-BORA-hansgrohe ondersteuning van Dan Bigham, specialist in aerodynamica. De Brit werkt nauw samen met Specialized en heeft als opdracht om de efficiëntie van onze landgenoot op de tijdritfiets te verhogen.

Bigham over zijn werk met Evenepoel

Bigham, afkomstig van Ineos Grenadiers, is sinds een jaar actief binnen het team van Ralph Denk. “Mijn taak is om Remco nog efficiënter te maken op zijn tijdritfiets zonder dat hij harder moet trappen.” Binnen het peloton geldt hij als een autoriteit op het vlak van aerodynamica. Zijn expertise wordt ingezet om marginale winst te boeken, zonder dat de fysieke inspanning toeneemt.

De samenwerking tussen Red Bull en BORA-hansgrohe heeft geleid tot een uitbreiding van het ondersteunend personeel. Denk heeft gekozen voor specialisten in diverse domeinen, waaronder Bigham. De Brit combineert zijn technische kennis met ervaring als renner, onder meer als medaillewinnaar op de Olympische Spelen in Parijs.

Fysica als troef voor Evenepoel

Bigham is ervan overtuigd dat de limieten in het wielrennen nog niet bereikt zijn. “Het probleem is niet de fysica, maar de mens.” Volgens hem is er nog onbenut potentieel, al zijn de verbeteringen klein. “Ik geloof dat minstens tien renners het uurrecord kunnen verbeteren, als ze de fysica vertrouwen.”

Evenepoel heeft zelf aangegeven dat hij het uurrecord ooit wil aanvallen. Hij gaf deze zomer aan dat dat een specifieke voorbereiding vraagt. De voorbereiding op zo’n poging vereist een doorgedreven aanpak, waarbij aerodynamica een centrale rol speelt.





Met de steun van Bigham en het technische team van Specialized wil Evenepoel zijn prestaties op de tijdritfiets verder verfijnen. De combinatie van wetenschappelijke inzichten en fysieke capaciteiten moet hem in staat stellen om nieuwe doelen te bereiken.