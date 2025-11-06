"Ik wist dat er kritiek ging komen op mijn keuze": transfer naar UAE krijgt niet veel bijval

Na acht seizoenen bij Decathlon AG2R La Mondiale maakt Benoît Cosnefroy de overstap naar UAE Team Emirates-XRG. De Fransman, die dit jaar slechts dertien koersdagen reed, tekent voor twee jaar bij de ploeg van Tadej Pogacar.

Moeilijke markt en afscheid van AG2R

Cosnefroy kampte met blessures, wat zijn positie op de transfermarkt bemoeilijkte. “Met mijn blessures werd de mercato ingewikkeld, maar het was de laatste kans om op het hoogste niveau te blijven”, vertelt hij aan La Presse de la Manche. Ondanks de beperkte sportieve inzet dit seizoen, zag hij in UAE een mogelijkheid om opnieuw aansluiting te vinden bij de wereldtop.

Het vertrek bij AG2R betekende het einde van een lange samenwerking. Cosnefroy vertelt dat hij toe was aan verandering. “Er was de behoefte om iets nieuws te beginnen. Het is nooit eenvoudig om te vertrekken, maar ik had nood aan een nieuwe dynamiek.”

Integratie bij UAE en reacties op de transfer

Tijdens een voorbereidingsstage in Dubai maakte Cosnefroy kennis met zijn nieuwe ploeggenoten. “Ik heb Tadej en de anderen ontmoet, er heerst een echte samenhang.” De renner uit Normandië wil zich zonder druk inpassen in het collectief. Hij benadrukt dat hij zich focust op zijn eigen traject en omgeving.

De transfer naar UAE riep gemengde reacties op. Cosnefroy klinkt nuchter over de kritiek. “Als je bij een ploeg als UAE komt, weet je dat er commentaar zal zijn, maar ik heb ook veel steun gekregen.” Hij blijft kalm onder de publieke opinie en richt zich op zijn sportieve doelen.

Over zijn rol binnen de ploeg bestaat nog geen duidelijkheid. Cosnefroy besluit: “Ik weet nog niet precies wat mijn functie zal zijn, maar ik heb vertrouwen in wat ik hier heb aangetroffen.” De komende maanden zullen uitwijzen hoe hij zich positioneert binnen de structuur van UAE.