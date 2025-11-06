"Ik wist dat er kritiek ging komen op mijn keuze": transfer naar UAE krijgt niet veel bijval

"Ik wist dat er kritiek ging komen op mijn keuze": transfer naar UAE krijgt niet veel bijval
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Na acht seizoenen bij Decathlon AG2R La Mondiale maakt Benoît Cosnefroy de overstap naar UAE Team Emirates-XRG. De Fransman, die dit jaar slechts dertien koersdagen reed, tekent voor twee jaar bij de ploeg van Tadej Pogacar.

Moeilijke markt en afscheid van AG2R

Cosnefroy kampte met blessures, wat zijn positie op de transfermarkt bemoeilijkte. “Met mijn blessures werd de mercato ingewikkeld, maar het was de laatste kans om op het hoogste niveau te blijven”, vertelt hij aan La Presse de la Manche. Ondanks de beperkte sportieve inzet dit seizoen, zag hij in UAE een mogelijkheid om opnieuw aansluiting te vinden bij de wereldtop.

Het vertrek bij AG2R betekende het einde van een lange samenwerking. Cosnefroy vertelt dat hij toe was aan verandering. “Er was de behoefte om iets nieuws te beginnen. Het is nooit eenvoudig om te vertrekken, maar ik had nood aan een nieuwe dynamiek.”

Integratie bij UAE en reacties op de transfer

Tijdens een voorbereidingsstage in Dubai maakte Cosnefroy kennis met zijn nieuwe ploeggenoten. “Ik heb Tadej en de anderen ontmoet, er heerst een echte samenhang.” De renner uit Normandië wil zich zonder druk inpassen in het collectief. Hij benadrukt dat hij zich focust op zijn eigen traject en omgeving.

De transfer naar UAE riep gemengde reacties op. Cosnefroy klinkt nuchter over de kritiek. “Als je bij een ploeg als UAE komt, weet je dat er commentaar zal zijn, maar ik heb ook veel steun gekregen.” Hij blijft kalm onder de publieke opinie en richt zich op zijn sportieve doelen.

Over zijn rol binnen de ploeg bestaat nog geen duidelijkheid. Cosnefroy besluit: “Ik weet nog niet precies wat mijn functie zal zijn, maar ik heb vertrouwen in wat ik hier heb aangetroffen.” De komende maanden zullen uitwijzen hoe hij zich positioneert binnen de structuur van UAE.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tadej Pogacar
Benoît Cosnefroy

Meer nieuws

Problemen voor heel wat renners: "En de vakantie zit er zo goed als op"

Problemen voor heel wat renners: "En de vakantie zit er zo goed als op"

21:30
Belgisch profrenner zet na transfer meteen straffe doelen uit voor 2026: "Daar een resultaat rijden"

Belgisch profrenner zet na transfer meteen straffe doelen uit voor 2026: "Daar een resultaat rijden"

20:30
"Dat past niet bij mij": Ruben Van Gucht gelooft niet in monogamie Naast de fiets

"Dat past niet bij mij": Ruben Van Gucht gelooft niet in monogamie

19:00
OFFICIEEL Visma Lease a Bike heeft er een opvallende nieuwe versterking bij

OFFICIEEL Visma Lease a Bike heeft er een opvallende nieuwe versterking bij

18:30
Hoe Red Bull-BORA-hansgrohe Evenepoel nog sneller wil maken: "Probleem is niet de fysica"

Hoe Red Bull-BORA-hansgrohe Evenepoel nog sneller wil maken: "Probleem is niet de fysica"

18:00
Bjarne Riis doet ongelofelijk straffe uitspraken over de financiën van Visma Lease a Bike

Bjarne Riis doet ongelofelijk straffe uitspraken over de financiën van Visma Lease a Bike

17:00
OFFICIEEL Soudal Quick-Step haalt er nog versterking bij

OFFICIEEL Soudal Quick-Step haalt er nog versterking bij

16:30
Nog één grote afspraak voor Evenepoel, maar dan is het echt tijd voor vakantie

Nog één grote afspraak voor Evenepoel, maar dan is het echt tijd voor vakantie

16:00
Klare taal als reactie op voorstel om supporters te laten betalen op Alpe D'Huez tijdens Tour

Klare taal als reactie op voorstel om supporters te laten betalen op Alpe D'Huez tijdens Tour

15:00
"Lotte móét dit niet doen": veel vraagtekens bij deelname van Kopecky aan Zesdaagse van Gent

"Lotte móét dit niet doen": veel vraagtekens bij deelname van Kopecky aan Zesdaagse van Gent

14:00
Straffe cijfers: dit gigantische aantal renners heeft geen contract voor 2026

Straffe cijfers: dit gigantische aantal renners heeft geen contract voor 2026

13:30
Angelo De Clercq trekt stevige conclusie na verkenning van parcours op EK in Middelkerke

Angelo De Clercq trekt stevige conclusie na verkenning van parcours op EK in Middelkerke

13:00
📷 Tourwinnaar slachtoffer van diefstal: "Mijn gele fiets van op de Champs-Elysées is gestolen"

📷 Tourwinnaar slachtoffer van diefstal: "Mijn gele fiets van op de Champs-Elysées is gestolen"

12:30
Belgische rittenkoers kiest voor strategische verandering en de reden is opvallend

Belgische rittenkoers kiest voor strategische verandering en de reden is opvallend

12:00
Vader van Laurens Sweeck kent het gevoel van de Nysjes: "Wordt niet altijd in dank afgenomen"

Vader van Laurens Sweeck kent het gevoel van de Nysjes: "Wordt niet altijd in dank afgenomen"

11:00
🎥 "Oh my... goodness": Wout van Aert beleeft ongelofelijke sensatie in de States

🎥 "Oh my... goodness": Wout van Aert beleeft ongelofelijke sensatie in de States

10:00
Ongelofelijke lofzang voor Tadej Pogacar: "Twee treden boven ons"

Ongelofelijke lofzang voor Tadej Pogacar: "Twee treden boven ons"

07:00
Voor hem is de Wolfpack veel meer dan alleen maar een begrip: "Ik heb het beloofd"

Voor hem is de Wolfpack veel meer dan alleen maar een begrip: "Ik heb het beloofd"

09:00
🎥 Gevaarlijk of niet? Mathieu van der Poel pakt uit met waanzinnige video

🎥 Gevaarlijk of niet? Mathieu van der Poel pakt uit met waanzinnige video

08:30
Waarom toch? Stybar onderging in zijn laatste jaar operatie als Iserbyt en had daar goede reden voor

Waarom toch? Stybar onderging in zijn laatste jaar operatie als Iserbyt en had daar goede reden voor

08:00
Niels Albert waagt zich aan gevaarlijke uitspraak over vergelijking tussen Sven en Thibau Nys

Niels Albert waagt zich aan gevaarlijke uitspraak over vergelijking tussen Sven en Thibau Nys

07:30
Cadeautjestijd: met deze geschenken voor zijn ploegmaten pakt Tadej Pogacar uit

Cadeautjestijd: met deze geschenken voor zijn ploegmaten pakt Tadej Pogacar uit

05/11
📷 OFFICIEEL Ineos Grenadiers speelt in extremis nog renner kwijt

📷 OFFICIEEL Ineos Grenadiers speelt in extremis nog renner kwijt

05/11
Nog een slachtoffer van fusie tussen Intermarché en Lotto? Amper 33-jarige renner stopt met koersen

Nog een slachtoffer van fusie tussen Intermarché en Lotto? Amper 33-jarige renner stopt met koersen

05/11
Veel lof? Jean-Marie Dedecker hoort graag wat men denkt van het EK in Middelkerke

Veel lof? Jean-Marie Dedecker hoort graag wat men denkt van het EK in Middelkerke

05/11
"We zitten op de limiet": Sven Nys komt met duidelijke bekentenis na materiaalpech van zoon Thibau

"We zitten op de limiet": Sven Nys komt met duidelijke bekentenis na materiaalpech van zoon Thibau

05/11
"Een computer en een auto": Ex-bondscoach doet boekje open over gebrekkige werking bij wielerbond

"Een computer en een auto": Ex-bondscoach doet boekje open over gebrekkige werking bij wielerbond

05/11
Wordt hij de grootste concurrent op het EK? "Samen met hem de Belgen uitdagen"

Wordt hij de grootste concurrent op het EK? "Samen met hem de Belgen uitdagen"

05/11
📷 Het zat eraan te komen: Visma Lease a Bike kondigt groot forfait aan voor EK veldrijden

📷 Het zat eraan te komen: Visma Lease a Bike kondigt groot forfait aan voor EK veldrijden

05/11
Ruben Van Gucht start nu ook als DJ: dit stevige bedrag kost een uurtje plaatjes draaien Naast de fiets

Ruben Van Gucht start nu ook als DJ: dit stevige bedrag kost een uurtje plaatjes draaien

05/11
Parcoursbouwer duwt Evenepoel met neus op de feiten over tijdritten in de Tour

Parcoursbouwer duwt Evenepoel met neus op de feiten over tijdritten in de Tour

05/11
Niels Albert spreekt klare taal over stoere filmpjes en straffe uitspraken van Thibau Nys

Niels Albert spreekt klare taal over stoere filmpjes en straffe uitspraken van Thibau Nys

05/11
Een punt achter zijn carrière? Unibet Rose Rockets doet heel slimme zet met maar één doel

Een punt achter zijn carrière? Unibet Rose Rockets doet heel slimme zet met maar één doel

05/11
Belgische renner vertrekt bij Lotto door fusie, maar onthult ook droom over terugkeer

Belgische renner vertrekt bij Lotto door fusie, maar onthult ook droom over terugkeer

05/11
📷 Del Toro is onder de indruk: Vermeersch waagt zich aan uitdagend avontuur tijdens vakantie

📷 Del Toro is onder de indruk: Vermeersch waagt zich aan uitdagend avontuur tijdens vakantie

05/11
"Onvermijdelijk": Paret-Peintre ziet gevolgen bij Soudal Quick-Step door vertrek van Evenepoel

"Onvermijdelijk": Paret-Peintre ziet gevolgen bij Soudal Quick-Step door vertrek van Evenepoel

05/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Tadej Pogacar Remco Evenepoel Sven Nys Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tom Dumoulin Eli Iserbyt Tim Wellens Niels Albert Tiesj Benoot Bart Wellens Fem van Empel Benoît Cosnefroy Jonathan Vaughters Louis Meintjes Vincenzo Nibali Thierry Gouvenou Nairo Alexander Quintana Rojas Pascal Ackermann

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish de_mettes de_mettes over "Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved