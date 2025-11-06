"Lotte móét dit niet doen": veel vraagtekens bij deelname van Kopecky aan Zesdaagse van Gent

Lotte Kopecky verschijnt op 21 en 22 november opnieuw aan de start van de Zesdaagse van Gent. Ondanks een vroegtijdig einde van haar wegseizoen door een breuk, bevestigde ze haar deelname aan het baanwielerevenement.

Impens over Kopecky en haar terugkeer

Bij organisator Golazo was er aanvankelijk onzekerheid. “We hebben alle communicatie rond Lotte onmiddellijk stopgezet en haar zelf verder ook met rust gelaten”, klinkt het bij Christophe Impens, managing director bij Golazo, nadat ze al vroeg een deal hadden gesloten met Kopecky.

De bevestiging van haar deelname kwam pas recent. “Uiteindelijk heeft ze maandag ook het licht op groen gezet”, zegt hij. Over haar fysieke toestand doet hij geen uitspraken, maar hij vermoedt dat ze zich klaar voelt.

Kopecky heeft een lange geschiedenis met het evenement. Ze reed er al in 2012, toen ze zestien was. De band met het Kuipke is sindsdien gebleven. Vorig jaar gaf ze aan dat de Zesdaagse fysiek zwaar is na een rustperiode. “Je komt uit je rustperiode en denkt: ‘Ik wil zeker niet afgaan.’”

Kopecky kiest bewust voor Gent

De keuze voor Gent is volgens Impens niet ingegeven door financiële motieven. “Lotte móét dit niet doen. Mocht ze geen zin hebben in de Zesdaagse dan stond ze ook zeker niet aan de start.” Kopecky zelf gaf eerder aan dat haar motivatie elders ligt.

Het programma van de Zesdaagse is beperkt tot twee dagen, met onderdelen die haar liggen. De scratchrace, waar ze minder van houdt, maakt geen deel uit van het schema. De locatie speelt ook een rol. Kopecky verbleef vier jaar in Gent tijdens haar opleiding aan de Topsportschool en woont momenteel in Assenede.

De impact van haar aanwezigheid is volgens de organisatie groot. “Met Lotte gebeurt het omgekeerde. De tribunes zitten vol tot aan de nok”, stelt Impens. Hij vergelijkt haar effect met dat van Iljo Keisse. “Als ze de piste oprijdt, komt het haar recht op je armen.”

Kopecky gaf eerder aan dat ze het publiek weet te waarderen. “Vroeger had ik dan iets van: ‘Oh my god’, maar nu kan ik daar echt van genieten.” Haar terugkeer naar Gent lijkt dan ook vooral een keuze uit passie voor de piste. “Ze rijdt de Zesdaagse gewoon omdat ze er kippenvel van krijgt”, besluit Impens.