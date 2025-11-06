Niels Albert waagt zich aan gevaarlijke uitspraak over vergelijking tussen Sven en Thibau Nys

In een analyse in Het Laatste Nieuws heeft Niels Albert zich uitgesproken over de verschillen tussen Sven en Thibau Nys. Zijn uitspraken werpen een licht op de uiteenlopende profielen van vader en zoon binnen de wielersport.

Verschil in attitude volgens Niels Albert

Albert benadrukt dat Thibau Nys qua houding sterk afwijkt van zijn vader Sven. Volgens hem is Thibau eerder zijn tegenpool en vertoont hij meer gelijkenissen met Albert zelf. “Zoals Thibau is, is hij eigenlijk de tegenpool van zijn vader. Qua attitude lijkt hij meer op mij dan op de Sven”, aldus Albert in de krant.

Albert wijst ook op het generatieverschil tussen beide renners, wat volgens hem invloed heeft op hun benadering van de sport. Hij merkt op dat jongere renners zoals Thibau op een andere manier omgaan met hun carrière en trainingsaanpak.

De analist schetst een beeld van Sven als uiterst gedisciplineerd, zelfs in de kleinste details. Hij vertelt dat Sven “tot in het maniakale bij wijze van spreken elke platte water afwoog.” Thibau daarentegen zou een lossere houding aannemen, waarbij hij zijn vader durft te corrigeren.

“Thibau is iemand die dan durft zeggen: ‘Zeg jong, pa, met uw gezaag’”, aldus Albert. Volgens hem zorgt deze dynamiek voor een zekere spanning, maar ook voor luchtigheid binnen hun relatie.





Fietsstijl en talenten van Thibau Nys

Hoewel Thibau qua karakter verschilt van Sven, ziet Albert wel gelijkenissen in hun manier van fietsen. “Zijn stijl op de fiets doet wél denken aan zijn vader. Het moet van ergens komen, hé.” Toch maakt hij duidelijk dat Thibau als renner een ander profiel heeft.

Volgens Albert beschikt Thibau over bredere capaciteiten dan zijn vader. “Ik denk dat hij meer talent heeft. In de zin dat hij het ook op de weg kan. Sven was ne keigoeie crosser, maar Thibau heeft capaciteiten die Sven niet had. Allround is het een betere renner”, besluit Albert.