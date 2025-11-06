Nog één grote afspraak voor Evenepoel, maar dan is het echt tijd voor vakantie

Nog één grote afspraak voor Evenepoel, maar dan is het echt tijd voor vakantie
Foto: © photonews

Remco Evenepoel bracht een bezoek aan zijn eigen wieleracademie in Schepdaal, vlak voor zijn geplande vakantie. De ontmoeting met de jongeren vond plaats op het terrein van vzw Levenslust.

Bezoek aan R.EV Brussels Cycling Academy

Op de sportsite van vzw Levenslust in Schepdaal, waar de R.EV Brussels Cycling Academy gebruikmaakt van de infrastructuur, verscheen Evenepoel met een glimlach. De wielrenner ontmoette er de jongeren die op dat moment aan het trainen waren. Na enkele fietsoefeningen volgden speelmomenten, waarbij hij bijna werd omvergelopen.

De Academy werd opgericht met als doel wielrennen toegankelijk te maken voor jongeren uit diverse achtergronden. Evenepoel wil ook talentvolle renners een professioneel kader bieden. “We organiseren events om de jongeren in de buurt een actief leven te geven. Dat via de juiste ondersteuning: een opleiding en opvoeding zoals ik het zelf bij Anderlecht heb gekend. Met dezelfde normen en waarden. Dat betekent: er vol voor gaan, maar met respect voor iedereen”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

De dagelijkse werking van het project ligt in handen van zijn vader Patrick en enkele begeleiders uit zijn vroegere voetbalomgeving. “Maar als er écht beslissingen moeten genomen worden, dan zal ik wel mijn zegje doen.”

Evenepoel blikt vooruit op rustperiode

Kort voor zijn bezoek verbleef Evenepoel in de Verenigde Staten, waar hij onder meer windtunneltests uitvoerde bij Specialized in Californië. “Veel rust heb ik nog niet gehad”, is hij heel erg eerlijk.

De vakantie staat nu voor de deur. De bestemming is niet bekendgemaakt, maar de renner kijkt uit naar een periode van ontspanning. “Twee, drie weekjes goed rusten”, zegt hij. Voor zijn vertrek nam hij uitgebreid de tijd om met de jongeren op de foto te gaan. De hoop binnen de Academy is dat uit hun inzet en enthousiasme ooit een kampioen zal voortkomen.

