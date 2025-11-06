OFFICIEEL Soudal Quick-Step haalt er nog versterking bij

OFFICIEEL Soudal Quick-Step haalt er nog versterking bij
Foto: © photonews

Soudal Quick-Step Devo Team heeft een nieuwe aanwinst aangekondigd. De Franse belofte Luc Royer sluit zich vanaf 2026 aan bij de opleidingsploeg van het team.

Royer maakt overstap naar U23-team

Luc Royer, 18 jaar oud, zal vanaf 2026 deel uitmaken van het U23-team van Soudal Quick-Step. De Fransman komt over na twee sterke seizoenen bij de junioren. Hij won onder meer het eindklassement van de Trophée Sébaco Juniors en Penn Ar Bed-Pays d’Iroise. Daarnaast veroverde hij de titel in het tijdrijden van Bretagne.

Royer begon op tienjarige leeftijd met wielrennen, na een periode in de judosport. Hij sloot zich aan bij VC Mévennais en groeide later door naar VC Pays de Loudéac. Daar combineerde hij wegwielrennen met baantrainingen, wat hem zowel fysiek als tactisch vooruit hielp. Op de piste behaalde hij zilver in de individuele achtervolging op het EK in Anadia en goud op het Franse kampioenschap in oktober.

“Ik ben echt enthousiast en trots dat ik bij dit team mag komen. Het is een ploeg waarvan ik als kind al droomde, en het is een eer om volgend jaar dit mooie truitje te mogen dragen”, zegt Royer in een persmededeling aan onze redactie. Hij voegt eraan toe dat hij altijd bewondering had voor de Wolfpack en hun teamgeest.

Reactie van Kevin Hulsmans op transfer

Sportdirecteur Kevin Hulsmans bevestigt dat Royer vorig seizoen tot de sterkste renners van zijn categorie in Frankrijk behoorde. “Luc heeft zijn kwaliteiten meermaals bewezen op de piste.” Hulsmans benadrukt dat Royer in het begin de kans krijgt om zich rustig te ontwikkelen in de wedstrijden.

Volgens Hulsmans beschikt Royer over het vermogen en de veelzijdigheid om snel mee te strijden in de voorste groep. “Het maakt ons blij dat hij voor ons zal rijden”, klinkt het. De ploeg ziet in hem een renner met potentieel voor zowel tijdritten als soloprestaties.

Met deze aanwinst versterkt Soudal Quick-Step zijn opleidingsstructuur. Royer sluit zich aan bij een team dat inzet op talentontwikkeling en internationale prestaties. De overstap markeert het einde van zijn juniorperiode en het begin van een nieuwe fase in zijn carrière.

