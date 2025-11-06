OFFICIEEL Visma Lease a Bike heeft er een opvallende nieuwe versterking bij

Team Visma Lease a Bike heeft een nieuwe ploegleider aangesteld. Gaëtan Pons zal vanaf 1 januari toetreden tot de technische staf van het WorldTour-team.

Pons brengt ervaring mee naar Visma

De Luxemburger Gaëtan Pons, 32 jaar oud, maakt vanaf komend seizoen deel uit van het ploegleidersteam van Visma Lease a Bike. Hij werkte de afgelopen twee jaar bij Unibet Rose Rockets en heeft in totaal zes jaar ervaring in de volgwagen. Eerder was hij vier seizoenen actief bij Leopard Pro Cycling.

Grischa Niermann, Head of Racing bij Visma, noemt Pons “een jonge, getalenteerde en ambitieuze ploegleider.” Hij benadrukt dat Pons al veel ervaring heeft opgebouwd en dat het team uitkijkt naar de samenwerking. Pons zal vanaf januari verantwoordelijk zijn voor koersinstructies en begeleiding tijdens wedstrijden.

Pons is recent vader geworden van zijn tweede kind, maar dat weerhoudt hem er niet van om enthousiast te zijn over zijn nieuwe rol. “Ik ben ontzettend blij dat ik bij het team mag komen. Ik kan niet wachten om iedereen te ontmoeten”, zegt hij in een persmededeling van de ploeg. Hij noemt de overstap naar een ploeg die mikt op Tourwinst een grote uitdaging.

Gaëtan Pons over zijn aanpak en achtergrond

In gesprekken met Niermann en Jacco Verhaeren voelde Pons meteen een klik. Hij stelt dat zijn ervaring als renner net onder WorldTour-niveau hem helpt in de communicatie met renners. “Mijn ervaring als renner heeft me geleerd hoe het is om op de fiets te zitten, en dat helpt wanneer je met renners praat.”

Naast zijn technische kennis wil Pons ook bijdragen aan de groepsdynamiek. “Ik probeer altijd mensen te verbinden, omdat ik geloof dat ze beter presteren in een veilige omgeving.” Zijn aanpak is gericht op samenwerking en vertrouwen binnen het team.

Pons reed in zijn jonge jaren voor ploegen als Wallonie-Bruxelles en Leopard Pro Cycling. Na zijn actieve carrière werd hij ploegleider bij Leopard, waar hij zich toelegde op het begeleiden van jonge talenten. In 2024 stapte hij over naar Unibet Rose Rockets, dat inmiddels mikt op deelname aan de Tour de France in 2026.

Met zijn overstap naar Visma Lease a Bike zet Pons een volgende stap in zijn loopbaan. Hij benadrukt dat hij zijn passie voor de sport overal meeneemt en dat dit bij zijn nieuwe ploeg niet anders zal zijn. Het team verwacht dat hij snel zijn plaats zal vinden binnen de structuur.