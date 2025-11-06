Ongelofelijke lofzang voor Tadej Pogacar: "Twee treden boven ons"

Tijdens het evenement 'Giro de Rigo' in Barranquilla in Colombia spraken Nairo Quintana, Egan Bernal en Vincenzo Nibali zich uit over de toekomst van het internationale wielrennen. Alle drie zijn het erover eens dat Tadej Pogacar ook in 2026 de toon zal blijven zetten.

Quintana, Bernal en Nibali over Pogacars status

De Colombiaanse renners Quintana en Bernal, samen met de Italiaanse oud-renner Nibali, namen deel aan een panelgesprek voorafgaand aan het evenement. Daar werd de vraag gesteld wie volgend seizoen de grote favoriet is. Volgens Nibali is Pogacar “de sterkste renner van dit moment”, zo klonk het in El Heraldo. Hij benadrukt dat Pogacar beschikt over uitzonderlijke kwaliteiten die hem onderscheiden van de rest.

Ook Quintana en Bernal sloten zich aan bij die beoordeling. Tijdens het gesprek werd duidelijk dat zij Pogacar als een klasse apart beschouwen. De Sloveen zou volgens hen niet alleen fysiek superieur zijn, maar ook mentaal en tactisch sterk opereren. “Hij staat twee treden boven ons”, klonk het in de discussie.

De drie oud-winnaars van grote rondes spraken met respect over Pogacars prestaties in de afgelopen seizoenen. Zijn constante aanwezigheid in de top van het klassement en zijn veelzijdigheid maken hem volgens hen tot de te kloppen man in elke grote wedstrijd.

Dominantie en verwachtingen voor 2026

Volgens de aanwezige renners zal Pogacar ook in het komende seizoen zijn dominantie voortzetten. Nibali stelt dat Pogacar niet alleen uitblinkt in de grote rondes, maar ook in eendagswedstrijden en klimklassiekers. Zijn vermogen om op verschillende terreinen te presteren wordt door de oud-renners als uitzonderlijk beschouwd.





Bernal en Quintana gaven aan dat het moeilijk is om tegen Pogacar te concurreren, gezien zijn huidige vorm en voorbereiding. Ze verwachten dat hij opnieuw een hoofdrol zal spelen in de Tour de France, de Giro d’Italia en andere WorldTour-koersen. De Sloveen wordt door hen gezien als de renner die het peloton structureel onder druk zet.