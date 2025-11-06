Ongelofelijke lofzang voor Tadej Pogacar: "Twee treden boven ons"

Ongelofelijke lofzang voor Tadej Pogacar: "Twee treden boven ons"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tijdens het evenement 'Giro de Rigo' in Barranquilla in Colombia spraken Nairo Quintana, Egan Bernal en Vincenzo Nibali zich uit over de toekomst van het internationale wielrennen. Alle drie zijn het erover eens dat Tadej Pogacar ook in 2026 de toon zal blijven zetten.

Quintana, Bernal en Nibali over Pogacars status

De Colombiaanse renners Quintana en Bernal, samen met de Italiaanse oud-renner Nibali, namen deel aan een panelgesprek voorafgaand aan het evenement. Daar werd de vraag gesteld wie volgend seizoen de grote favoriet is. Volgens Nibali is Pogacar “de sterkste renner van dit moment”, zo klonk het in El Heraldo. Hij benadrukt dat Pogacar beschikt over uitzonderlijke kwaliteiten die hem onderscheiden van de rest.

Ook Quintana en Bernal sloten zich aan bij die beoordeling. Tijdens het gesprek werd duidelijk dat zij Pogacar als een klasse apart beschouwen. De Sloveen zou volgens hen niet alleen fysiek superieur zijn, maar ook mentaal en tactisch sterk opereren. “Hij staat twee treden boven ons”, klonk het in de discussie.

De drie oud-winnaars van grote rondes spraken met respect over Pogacars prestaties in de afgelopen seizoenen. Zijn constante aanwezigheid in de top van het klassement en zijn veelzijdigheid maken hem volgens hen tot de te kloppen man in elke grote wedstrijd.

Dominantie en verwachtingen voor 2026

Volgens de aanwezige renners zal Pogacar ook in het komende seizoen zijn dominantie voortzetten. Nibali stelt dat Pogacar niet alleen uitblinkt in de grote rondes, maar ook in eendagswedstrijden en klimklassiekers. Zijn vermogen om op verschillende terreinen te presteren wordt door de oud-renners als uitzonderlijk beschouwd.

Bernal en Quintana gaven aan dat het moeilijk is om tegen Pogacar te concurreren, gezien zijn huidige vorm en voorbereiding. Ze verwachten dat hij opnieuw een hoofdrol zal spelen in de Tour de France, de Giro d’Italia en andere WorldTour-koersen. De Sloveen wordt door hen gezien als de renner die het peloton structureel onder druk zet.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tadej Pogacar
Vincenzo Nibali
Nairo Alexander Quintana Rojas

Meer nieuws

🎥 "Oh my... goodness": Wout van Aert beleeft ongelofelijke sensatie in de States

🎥 "Oh my... goodness": Wout van Aert beleeft ongelofelijke sensatie in de States

10:00
Voor hem is de Wolfpack veel meer dan alleen maar een begrip: "Ik heb het beloofd"

Voor hem is de Wolfpack veel meer dan alleen maar een begrip: "Ik heb het beloofd"

09:00
🎥 Gevaarlijk of niet? Mathieu van der Poel pakt uit met waanzinnige video

🎥 Gevaarlijk of niet? Mathieu van der Poel pakt uit met waanzinnige video

08:30
Waarom toch? Stybar onderging in zijn laatste jaar operatie als Iserbyt en had daar goede reden voor

Waarom toch? Stybar onderging in zijn laatste jaar operatie als Iserbyt en had daar goede reden voor

08:00
Niels Albert waagt zich aan gevaarlijke uitspraak over vergelijking tussen Sven en Thibau Nys

Niels Albert waagt zich aan gevaarlijke uitspraak over vergelijking tussen Sven en Thibau Nys

07:30
Cadeautjestijd: met deze geschenken voor zijn ploegmaten pakt Tadej Pogacar uit

Cadeautjestijd: met deze geschenken voor zijn ploegmaten pakt Tadej Pogacar uit

18:00
📷 OFFICIEEL Ineos Grenadiers speelt in extremis nog renner kwijt

📷 OFFICIEEL Ineos Grenadiers speelt in extremis nog renner kwijt

21:30
Nog een slachtoffer van fusie tussen Intermarché en Lotto? Amper 33-jarige renner stopt met koersen

Nog een slachtoffer van fusie tussen Intermarché en Lotto? Amper 33-jarige renner stopt met koersen

20:30
Veel lof? Jean-Marie Dedecker hoort graag wat men denkt van het EK in Middelkerke

Veel lof? Jean-Marie Dedecker hoort graag wat men denkt van het EK in Middelkerke

20:00
"We zitten op de limiet": Sven Nys komt met duidelijke bekentenis na materiaalpech van zoon Thibau

"We zitten op de limiet": Sven Nys komt met duidelijke bekentenis na materiaalpech van zoon Thibau

19:00
"Een computer en een auto": Ex-bondscoach doet boekje open over gebrekkige werking bij wielerbond

"Een computer en een auto": Ex-bondscoach doet boekje open over gebrekkige werking bij wielerbond

18:30
Wordt hij de grootste concurrent op het EK? "Samen met hem de Belgen uitdagen"

Wordt hij de grootste concurrent op het EK? "Samen met hem de Belgen uitdagen"

17:00
📷 Het zat eraan te komen: Visma Lease a Bike kondigt groot forfait aan voor EK veldrijden

📷 Het zat eraan te komen: Visma Lease a Bike kondigt groot forfait aan voor EK veldrijden

16:30
Ruben Van Gucht start nu ook als DJ: dit stevige bedrag kost een uurtje plaatjes draaien Naast de fiets

Ruben Van Gucht start nu ook als DJ: dit stevige bedrag kost een uurtje plaatjes draaien

16:00
Parcoursbouwer duwt Evenepoel met neus op de feiten over tijdritten in de Tour

Parcoursbouwer duwt Evenepoel met neus op de feiten over tijdritten in de Tour

12:30
Niels Albert spreekt klare taal over stoere filmpjes en straffe uitspraken van Thibau Nys

Niels Albert spreekt klare taal over stoere filmpjes en straffe uitspraken van Thibau Nys

15:00
Een punt achter zijn carrière? Unibet Rose Rockets doet heel slimme zet met maar één doel

Een punt achter zijn carrière? Unibet Rose Rockets doet heel slimme zet met maar één doel

14:00
Belgische renner vertrekt bij Lotto door fusie, maar onthult ook droom over terugkeer

Belgische renner vertrekt bij Lotto door fusie, maar onthult ook droom over terugkeer

13:30
📷 Del Toro is onder de indruk: Vermeersch waagt zich aan uitdagend avontuur tijdens vakantie

📷 Del Toro is onder de indruk: Vermeersch waagt zich aan uitdagend avontuur tijdens vakantie

13:00
"Onvermijdelijk": Paret-Peintre ziet gevolgen bij Soudal Quick-Step door vertrek van Evenepoel

"Onvermijdelijk": Paret-Peintre ziet gevolgen bij Soudal Quick-Step door vertrek van Evenepoel

12:00
Na uithaal richting Groenewegen pakt Jayco-AlUla uit met opvallende transfer

Na uithaal richting Groenewegen pakt Jayco-AlUla uit met opvallende transfer

11:00
🎥 Wout van Aert on tour: meer duidelijkheid over reis naar de VS

🎥 Wout van Aert on tour: meer duidelijkheid over reis naar de VS

05/11
"Het gaat echt ver": Tom Dumoulin is blij dat hij geen wielrenner meer is

"Het gaat echt ver": Tom Dumoulin is blij dat hij geen wielrenner meer is

05/11
Twee keer Alpe d'Huez in de Tour: ex-ploegmanager komt met controversieel voorstel

Twee keer Alpe d'Huez in de Tour: ex-ploegmanager komt met controversieel voorstel

05/11
Derde keuze bij Soudal Quick-Step, maar nieuwe ploeg verwacht héél veel van hem

Derde keuze bij Soudal Quick-Step, maar nieuwe ploeg verwacht héél veel van hem

05/11
"Komt hij telkens tekort op de weg": Wellens klaar en duidelijk over Van Aert

"Komt hij telkens tekort op de weg": Wellens klaar en duidelijk over Van Aert

05/11
"Daarom heb ik voor Decathlon-CMA CGM gekozen": Benoot verklaart opvallende transfer

"Daarom heb ik voor Decathlon-CMA CGM gekozen": Benoot verklaart opvallende transfer

05/11
Stevige waarschuwing voor Van der Poel: Wellens maakt plannen met Pogacar

Stevige waarschuwing voor Van der Poel: Wellens maakt plannen met Pogacar

04/11
"Ben daar vast van overtuigd": Sven Nys klaar en duidelijk over materiaalproblemen van zijn zoon

"Ben daar vast van overtuigd": Sven Nys klaar en duidelijk over materiaalproblemen van zijn zoon

04/11
Vaatchirug drukt Eli Iserbyt met neus op de feiten na vier operaties aan liesslagader

Vaatchirug drukt Eli Iserbyt met neus op de feiten na vier operaties aan liesslagader

04/11
Tom Dumoulin werd omver geblazen door Jonas Vingegaard: "Ongelofelijk"

Tom Dumoulin werd omver geblazen door Jonas Vingegaard: "Ongelofelijk"

04/11
Profiteren van vertrek Evenepoel? Schachmann spreekt twee doelen uit voor 2026

Profiteren van vertrek Evenepoel? Schachmann spreekt twee doelen uit voor 2026

04/11
🎥 Na gebroken ruggenwervel: Lotte Kopecky maakt binnenkort rentree in België

🎥 Na gebroken ruggenwervel: Lotte Kopecky maakt binnenkort rentree in België

04/11
Arrogantie bij UAE Team Emirates-XRG? Tim Wellens helder over frustratie van andere ploegen

Arrogantie bij UAE Team Emirates-XRG? Tim Wellens helder over frustratie van andere ploegen

04/11
Alweer prijs: UCI legt opnieuw renner voorlopige schorsing op

Alweer prijs: UCI legt opnieuw renner voorlopige schorsing op

04/11
Duidelijk signaal? Koppenbergcross lokt veelvoud meer kijkers dan cross achter betaalmuur

Duidelijk signaal? Koppenbergcross lokt veelvoud meer kijkers dan cross achter betaalmuur

04/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Tadej Pogacar Thibau Nys Mathieu Van Der Poel Tim Wellens Sven Nys Tiesj Benoot Eli Iserbyt Remco Evenepoel Bart Wellens Dylan Groenewegen Niels Albert Tom Dumoulin Viktor Verschaeve Nairo Alexander Quintana Rojas Paul Herygers Thierry Gouvenou Zdenek Stybar Lucinda Brand Pascal Ackermann

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish de_mettes de_mettes over "Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved