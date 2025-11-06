Problemen voor heel wat renners: "En de vakantie zit er zo goed als op"

De winterpauze in het wielerpeloton loopt ten einde, maar veel renners weten nog niet waar ze volgend seizoen terechtkunnen. Door fusies en het verdwijnen van teams is de concurrentie voor een contract groter dan ooit.

Contractonzekerheid na fusie Lotto–Intermarché

De fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty heeft geleid tot een overschot aan renners binnen de nieuwe structuur. Volgens makelaar Dries Smets lagen er bij beide ploegen te veel contracten vast. Renners die onder contract staan tot 2026 worden niet altijd opgenomen in de plannen, ondanks hun lopende overeenkomst.

Smets stelt dat er gezocht wordt naar oplossingen, maar dat de situatie verre van ideaal is. “We zijn begin november, de vakantie zit er zo goed als op en renners beginnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen”, vertelt hij bij Sporza. Hij benadrukt dat meerdere renners nog in onzekerheid verkeren en wachten op duidelijkheid.

De gevolgen van de fusie zijn voelbaar in het hele peloton. Contracten worden herzien en in sommige gevallen zelfs stopgezet, ondanks eerdere afspraken. Smets zegt dat dit enkel kan als de renner akkoord gaat, want “niemand kan gedwongen worden.”

Druk op arbeidsmarkt neemt toe volgens Smets

Naast de fusie is ook het verdwijnen van Arkéa-B&B een factor. Hierdoor zijn er twee WorldTour-teams minder actief, wat neerkomt op zestig minder beschikbare plaatsen. Smets bevestigt dat de druk op de arbeidsmarkt daardoor aanzienlijk is toegenomen.

Hij merkt op dat het aantal beschikbare posities beperkt is. “Momenteel zijn nog zo’n 60 à 70 renners op zoek naar een plaats, terwijl er nog maximaal 8 à 10 vacatures zijn.” Volgens hem zullen tientallen renners zonder ploeg blijven. Wij bekeken de contracten op ProCyclingStats en zagen meer dan 180 renners zonder contract staan.

De situatie is niet nieuw, maar dit jaar zijn de aantallen hoger dan gewoonlijk. “Dat klinkt dramatisch, want de situatie doet zich elk jaar voor. Maar het zijn er inderdaad meer dan anders”, besluit hij. Er komen voor veel renners nog spannende weken aan.