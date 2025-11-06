Straffe cijfers: dit gigantische aantal renners heeft geen contract voor 2026

Ruim vier maanden na de start van de transferperiode hebben 186 profrenners nog geen overeenkomst voor het seizoen 2026. De lijst, samengesteld op basis van gegevens van ProCyclingStats, bevat opvallende namen en toont grote verschillen tussen de ploegen.

Intermarché-Wanty en EF Education EasyPost met hoogste aantallen

Bij Intermarché-Wanty zijn 23 renners nog niet zeker van hun toekomst. Het gaat om Alexy Faure Prost, Dries De Pooter, Francesco Busatto, Huub Artz, Roel Van Sintmaartensdijk, Vito Braet, Louis Barré, Biniam Girmay, Gerben Kuypers, Luca Van Boven, Kevin Colleoni, Tom Paquot, Kamiel Bonneu, Arne Marit, Gerben Thijssen, Jonas Rutsch, Georg Zimmermann, Kobe Goossens, Lorenzo Rota, Taco van der Hoorn, Dion Smith, Gijs van Hoecke.

EF Education EasyPost telt 11 renners zonder contract: Lukas Nerurkar, Darren Rafferty, Jack Rootkin-Gray, Yuhi Todome, Archie Ryan, Jardi Christian van der Lee, Jefferson Cepeda, James Shaw, Hugh Carthy, Richard Carapaz, Esteban Chaves.

Ook het verdwijnende Arkéa-B&B Hotels heeft 10 renners zonder overeenkomst: Léandre Lozouet, Pierre Thierry, Giosuè Epis, Alessandro Verre, Mathis Le Berre, Victor Guernalec, Michel Ries, Miles Scotson, Clément Venturini, Florian Sénéchal. Bij Bahrain Victorious zijn het er 9, waaronder Matej Mohoric, Jack Haig en Andrea Pasqualon.

Namen als Mohoric, Gaviria en Herrada nog zonder zekerheid

Bij Team Jayco AlUla zijn 8 renners contractloos: Davide De Pretto, Welay Berhe, Anders Foldager, Felix Engelhardt, Asbjorn Hellemose, Kelland O'Brien, Campbell Stewart, Michael Hepburn. Alpecin-Deceuninck telt 6 renners zonder contract: Lars Boven, Henri Uhlig, Jensen Plowright, Stan Van Tricht, Juri Hollmann, Michael Gogl.

Movistar Team heeft 4 renners zonder overeenkomst: Fernando Gaviria, Ruben Guerreiro, Antonio Pedrero, Davide Cimolai. Cofidis telt eveneens 4 renners: Nolann Mahoudo, Hugo Toumire, Stefano Oldani, Jesus Herrada.

Andere ploegen met renners zonder contract zijn onder meer Red Bull-Bora-Hansgrohe (Filip Maciejuk, Sam Welsford, Anton Palzer), Soudal Quick-Step (Antoine Huby, Jordi Warlop, Josef Cerny), Team Picnic PostNL (Patrick Eddy, Enzo Leijnse, Alex Edmondson, Romain Combaud) en Team Visma Lease a Bike (Julien Vermote).