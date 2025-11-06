📷 Tourwinnaar slachtoffer van diefstal: "Mijn gele fiets van op de Champs-Elysées is gestolen"

Egan Bernal, winnaar van de Tour de France 2019, heeft gemeld dat zijn iconische gele fiets is gestolen. De fiets stond bij hem thuis opgeslagen.

Fiets verdwenen uit privébezit

De Colombiaanse wielrenner Egan Bernal liet weten dat de fiets waarmee hij in 2019 als eerste over de finish kwam op de Champs-Elysées, niet langer in zijn bezit is. Het rijwiel stond sindsdien bij hem thuis. Bernal rijdt sinds 2018 voor het team Ineos-Grenadiers, dat voordien onder de naam Sky actief was.

De diefstal werd publiek gemaakt via een video-interview met journalist Diego Rueda. Deze deelde de beelden later via zijn sociale media. Bernal zegt in de video het volgende. “Jongens, ik heb iets te melden, stel je voor: mijn fiets is verdwenen.” De renner voegt eraan toe dat er camerabeelden worden bekeken en dat men probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd.

Reactie van Bernal op incident

De Colombiaan, die momenteel 28 jaar oud is, hoopt op een snelle opheldering. “We zijn aan het controleren wat er is gebeurd. Ik hoop dat alles snel duidelijk wordt”, klinkt het. Verdere details over de omstandigheden van de diefstal zijn voorlopig niet bekendgemaakt.

Bernal is tot op heden de enige Colombiaan die de Tour de France wist te winnen. Zijn overwinning in 2019 was historisch voor het land. In 2022 kwam hij zwaar ten val tijdens een trainingsrit, waarbij hij zeventien breuken opliep. Hij overleefde het ongeval nipt.

Sportieve prestaties na herstel

Ondanks de zware blessure keerde Bernal terug in competitie. Dit seizoen won hij de zestiende etappe van de Ronde van Spanje. Die rit vond plaats in een context van pro-Palestijnse protesten. Het was zijn eerste overwinning in een Grote Ronde sinds zijn zege in de Giro van 2021.