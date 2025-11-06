Vader van Laurens Sweeck kent het gevoel van de Nysjes: "Wordt niet altijd in dank afgenomen"

Vader van Laurens Sweeck kent het gevoel van de Nysjes: "Wordt niet altijd in dank afgenomen"
Foto: © photonews

Stefan Sweeck is al jaren een vaste waarde in de materiaalzone van het veldrijden. Als vader van drie renners, onder wie Laurens Sweeck, kent hij de dynamiek tussen ouder en atleet als geen ander.

Fouten en ervaring in de materiaalpost

Tijdens een wedstrijd in Sint-Niklaas liep het ooit mis. Stefan herinnert zich het moment nog goed. “Twee jaar geleden stond ik voor de enige keer in 20 jaar niet op te letten in de materiaalzone van Sint-Niklaas. Er werd weinig gewisseld en plots wou Laurens een nieuwe fiets. Hij heeft die zelf uit de nadar moeten pakken”, klinkt het bij Sweeck in Gazet van Antwerpen.

Het voorval had geen gevolgen voor het resultaat. “Gelukkig won hij de wedstrijd en was ie goed gezind.” Volgens Stefan is het belangrijk om als ouder-mecanicien professioneel te blijven, ook al is de betrokkenheid groot. Hij erkent dat fouten kunnen gebeuren, maar dat ervaring helpt om die te beperken. “Als we nu vinden dat er foute beslissingen werden genomen, houden we dat voor een paar uur of een dag na de cross.”

Communicatie en afstand bewaren

De vader van Laurens benadrukt dat communicatie niet altijd vanzelfsprekend is. “Als je iets wil overbrengen, wordt dat niet altijd in dank afgenomen. Soms horen ze zo’n zaken liever van mensen die iets verder staan.” Hij geeft aan dat het belangrijk is om als ouder niet te opdringerig te zijn, ondanks de goede bedoelingen.

De motivatie om het beste te willen voor zijn kinderen blijft groot. “We willen het misschien te graag, dat kan vervelend zijn.” Toch heeft de ervaring geleerd dat afstand nemen soms beter werkt. “In het verleden botste het inderdaad wel eens”, besluit hij.

De balans tussen betrokkenheid en terughoudendheid is volgens hem essentieel. Door de jaren heen heeft hij geleerd wanneer hij moet spreken en wanneer hij beter even wacht. Zo blijft de relatie met zijn zonen ook naast het parcours in evenwicht. Precies zoals dat bij de familie Nys het geval is.

