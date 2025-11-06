Voor hem is de Wolfpack veel meer dan alleen maar een begrip: "Ik heb het beloofd"

Valentin Paret-Peintre heeft zich met zijn overwinning op de Mont Ventoux in de kijker gereden. De Franse klimmer van Soudal Quick-Step wil voortaan ook zijn stempel drukken op het klassement van rittenkoersen.

Paret-Peintre over de Wolfpack en ploeggenoten

Sinds zijn overstap naar Soudal Quick-Step voelt Paret-Peintre zich volledig opgenomen in de ploegstructuur. “Ik ben echt super tevreden over mijn keuze, zowel sportief als persoonlijk”, vertelt hij aan La Dernière Heure. De renner benadrukt dat het concept van de Wolfpack geen loze slogan is. Volgens hem biedt de ploeg een uitzonderlijke vorm van ondersteuning en collegialiteit.

Binnen het team heeft hij al nauwe banden gesmeed met Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder. “Louis is een beetje de ideale grote broer, een gouden kerel en een uitstekende gids voor jonge renners.” De band met Van Wilder werd versterkt tijdens zijn ritzege op de Ventoux. “Boven op de Géant de Provence heb ik hem beloofd dat ik zou teruggeven wat hij mij die dag gaf en ik kan u verzekeren dat dat geen loze woorden zijn.”

Ambities voor het klassement en toekomstplannen

Voor het komende seizoen wil Paret-Peintre zich richten op het algemeen klassement van kortere rittenkoersen. “Ik wil die ambitie ook testen op een grote ronde.” Hoewel het parcours van de Tour de France hem ligt, acht hij deelname nog te vroeg. De voorkeur gaat voorlopig uit naar de Giro of de Vuelta.

Samen met zijn ploeg werkt hij aan verbetering van zijn tijdritcapaciteiten. In de winterperiode zal hij tests uitvoeren in de windtunnel van Specialized om zijn houding op de fiets te optimaliseren. De Ardennenklassiekers blijven voorlopig buiten zijn focus. “Ik heb nooit echt goed gepresteerd op eendagswedstrijden tot nu toe”, besluit hij.

Volgens Paret-Peintre heeft zijn lichaam meer baat bij langere inspanningen. De voorkeur voor rittenkoersen lijkt dan ook een logische stap in zijn carrière. Met de steun van zijn ploeg en een duidelijke ambitie wil hij zich verder ontwikkelen binnen het internationale peloton.