Voor hem is de Wolfpack veel meer dan alleen maar een begrip: "Ik heb het beloofd"

Voor hem is de Wolfpack veel meer dan alleen maar een begrip: "Ik heb het beloofd"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Valentin Paret-Peintre heeft zich met zijn overwinning op de Mont Ventoux in de kijker gereden. De Franse klimmer van Soudal Quick-Step wil voortaan ook zijn stempel drukken op het klassement van rittenkoersen.

Paret-Peintre over de Wolfpack en ploeggenoten

Sinds zijn overstap naar Soudal Quick-Step voelt Paret-Peintre zich volledig opgenomen in de ploegstructuur. “Ik ben echt super tevreden over mijn keuze, zowel sportief als persoonlijk”, vertelt hij aan La Dernière Heure. De renner benadrukt dat het concept van de Wolfpack geen loze slogan is. Volgens hem biedt de ploeg een uitzonderlijke vorm van ondersteuning en collegialiteit.

Binnen het team heeft hij al nauwe banden gesmeed met Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder. “Louis is een beetje de ideale grote broer, een gouden kerel en een uitstekende gids voor jonge renners.” De band met Van Wilder werd versterkt tijdens zijn ritzege op de Ventoux. “Boven op de Géant de Provence heb ik hem beloofd dat ik zou teruggeven wat hij mij die dag gaf en ik kan u verzekeren dat dat geen loze woorden zijn.”

Ambities voor het klassement en toekomstplannen

Voor het komende seizoen wil Paret-Peintre zich richten op het algemeen klassement van kortere rittenkoersen. “Ik wil die ambitie ook testen op een grote ronde.” Hoewel het parcours van de Tour de France hem ligt, acht hij deelname nog te vroeg. De voorkeur gaat voorlopig uit naar de Giro of de Vuelta.

Samen met zijn ploeg werkt hij aan verbetering van zijn tijdritcapaciteiten. In de winterperiode zal hij tests uitvoeren in de windtunnel van Specialized om zijn houding op de fiets te optimaliseren. De Ardennenklassiekers blijven voorlopig buiten zijn focus. “Ik heb nooit echt goed gepresteerd op eendagswedstrijden tot nu toe”, besluit hij.

Volgens Paret-Peintre heeft zijn lichaam meer baat bij langere inspanningen. De voorkeur voor rittenkoersen lijkt dan ook een logische stap in zijn carrière. Met de steun van zijn ploeg en een duidelijke ambitie wil hij zich verder ontwikkelen binnen het internationale peloton.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Valentin Paret-Peintre
Ilan Van Wilder

Meer nieuws

🎥 "Oh my... goodness": Wout van Aert beleeft ongelofelijke sensatie in de States

🎥 "Oh my... goodness": Wout van Aert beleeft ongelofelijke sensatie in de States

10:00
🎥 Gevaarlijk of niet? Mathieu van der Poel pakt uit met waanzinnige video

🎥 Gevaarlijk of niet? Mathieu van der Poel pakt uit met waanzinnige video

08:30
Waarom toch? Stybar onderging in zijn laatste jaar operatie als Iserbyt en had daar goede reden voor

Waarom toch? Stybar onderging in zijn laatste jaar operatie als Iserbyt en had daar goede reden voor

08:00
Niels Albert waagt zich aan gevaarlijke uitspraak over vergelijking tussen Sven en Thibau Nys

Niels Albert waagt zich aan gevaarlijke uitspraak over vergelijking tussen Sven en Thibau Nys

07:30
Ongelofelijke lofzang voor Tadej Pogacar: "Twee treden boven ons"

Ongelofelijke lofzang voor Tadej Pogacar: "Twee treden boven ons"

07:00
📷 OFFICIEEL Ineos Grenadiers speelt in extremis nog renner kwijt

📷 OFFICIEEL Ineos Grenadiers speelt in extremis nog renner kwijt

21:30
Nog een slachtoffer van fusie tussen Intermarché en Lotto? Amper 33-jarige renner stopt met koersen

Nog een slachtoffer van fusie tussen Intermarché en Lotto? Amper 33-jarige renner stopt met koersen

20:30
Veel lof? Jean-Marie Dedecker hoort graag wat men denkt van het EK in Middelkerke

Veel lof? Jean-Marie Dedecker hoort graag wat men denkt van het EK in Middelkerke

20:00
"We zitten op de limiet": Sven Nys komt met duidelijke bekentenis na materiaalpech van zoon Thibau

"We zitten op de limiet": Sven Nys komt met duidelijke bekentenis na materiaalpech van zoon Thibau

19:00
"Een computer en een auto": Ex-bondscoach doet boekje open over gebrekkige werking bij wielerbond

"Een computer en een auto": Ex-bondscoach doet boekje open over gebrekkige werking bij wielerbond

18:30
Cadeautjestijd: met deze geschenken voor zijn ploegmaten pakt Tadej Pogacar uit

Cadeautjestijd: met deze geschenken voor zijn ploegmaten pakt Tadej Pogacar uit

18:00
Wordt hij de grootste concurrent op het EK? "Samen met hem de Belgen uitdagen"

Wordt hij de grootste concurrent op het EK? "Samen met hem de Belgen uitdagen"

17:00
📷 Het zat eraan te komen: Visma Lease a Bike kondigt groot forfait aan voor EK veldrijden

📷 Het zat eraan te komen: Visma Lease a Bike kondigt groot forfait aan voor EK veldrijden

16:30
Ruben Van Gucht start nu ook als DJ: dit stevige bedrag kost een uurtje plaatjes draaien Naast de fiets

Ruben Van Gucht start nu ook als DJ: dit stevige bedrag kost een uurtje plaatjes draaien

16:00
Niels Albert spreekt klare taal over stoere filmpjes en straffe uitspraken van Thibau Nys

Niels Albert spreekt klare taal over stoere filmpjes en straffe uitspraken van Thibau Nys

15:00
Een punt achter zijn carrière? Unibet Rose Rockets doet heel slimme zet met maar één doel

Een punt achter zijn carrière? Unibet Rose Rockets doet heel slimme zet met maar één doel

14:00
Belgische renner vertrekt bij Lotto door fusie, maar onthult ook droom over terugkeer

Belgische renner vertrekt bij Lotto door fusie, maar onthult ook droom over terugkeer

13:30
📷 Del Toro is onder de indruk: Vermeersch waagt zich aan uitdagend avontuur tijdens vakantie

📷 Del Toro is onder de indruk: Vermeersch waagt zich aan uitdagend avontuur tijdens vakantie

13:00
Parcoursbouwer duwt Evenepoel met neus op de feiten over tijdritten in de Tour

Parcoursbouwer duwt Evenepoel met neus op de feiten over tijdritten in de Tour

12:30
"Onvermijdelijk": Paret-Peintre ziet gevolgen bij Soudal Quick-Step door vertrek van Evenepoel

"Onvermijdelijk": Paret-Peintre ziet gevolgen bij Soudal Quick-Step door vertrek van Evenepoel

12:00
Na uithaal richting Groenewegen pakt Jayco-AlUla uit met opvallende transfer

Na uithaal richting Groenewegen pakt Jayco-AlUla uit met opvallende transfer

11:00
🎥 Wout van Aert on tour: meer duidelijkheid over reis naar de VS

🎥 Wout van Aert on tour: meer duidelijkheid over reis naar de VS

05/11
"Het gaat echt ver": Tom Dumoulin is blij dat hij geen wielrenner meer is

"Het gaat echt ver": Tom Dumoulin is blij dat hij geen wielrenner meer is

05/11
Twee keer Alpe d'Huez in de Tour: ex-ploegmanager komt met controversieel voorstel

Twee keer Alpe d'Huez in de Tour: ex-ploegmanager komt met controversieel voorstel

05/11
Derde keuze bij Soudal Quick-Step, maar nieuwe ploeg verwacht héél veel van hem

Derde keuze bij Soudal Quick-Step, maar nieuwe ploeg verwacht héél veel van hem

05/11
"Komt hij telkens tekort op de weg": Wellens klaar en duidelijk over Van Aert

"Komt hij telkens tekort op de weg": Wellens klaar en duidelijk over Van Aert

05/11
"Daarom heb ik voor Decathlon-CMA CGM gekozen": Benoot verklaart opvallende transfer

"Daarom heb ik voor Decathlon-CMA CGM gekozen": Benoot verklaart opvallende transfer

05/11
"Ben daar vast van overtuigd": Sven Nys klaar en duidelijk over materiaalproblemen van zijn zoon

"Ben daar vast van overtuigd": Sven Nys klaar en duidelijk over materiaalproblemen van zijn zoon

04/11
Stevige waarschuwing voor Van der Poel: Wellens maakt plannen met Pogacar

Stevige waarschuwing voor Van der Poel: Wellens maakt plannen met Pogacar

04/11
Vaatchirug drukt Eli Iserbyt met neus op de feiten na vier operaties aan liesslagader

Vaatchirug drukt Eli Iserbyt met neus op de feiten na vier operaties aan liesslagader

04/11
Tom Dumoulin werd omver geblazen door Jonas Vingegaard: "Ongelofelijk"

Tom Dumoulin werd omver geblazen door Jonas Vingegaard: "Ongelofelijk"

04/11
Profiteren van vertrek Evenepoel? Schachmann spreekt twee doelen uit voor 2026

Profiteren van vertrek Evenepoel? Schachmann spreekt twee doelen uit voor 2026

04/11
🎥 Na gebroken ruggenwervel: Lotte Kopecky maakt binnenkort rentree in België

🎥 Na gebroken ruggenwervel: Lotte Kopecky maakt binnenkort rentree in België

04/11
Alweer prijs: UCI legt opnieuw renner voorlopige schorsing op

Alweer prijs: UCI legt opnieuw renner voorlopige schorsing op

04/11
Duidelijk signaal? Koppenbergcross lokt veelvoud meer kijkers dan cross achter betaalmuur

Duidelijk signaal? Koppenbergcross lokt veelvoud meer kijkers dan cross achter betaalmuur

04/11
"Ik vind het eigenlijk raar": Otto Vergaerde (Lidl-Trek) krijgt dieven over de vloer

"Ik vind het eigenlijk raar": Otto Vergaerde (Lidl-Trek) krijgt dieven over de vloer

04/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Tadej Pogacar Thibau Nys Mathieu Van Der Poel Tim Wellens Sven Nys Tiesj Benoot Eli Iserbyt Remco Evenepoel Bart Wellens Dylan Groenewegen Niels Albert Tom Dumoulin Viktor Verschaeve Nairo Alexander Quintana Rojas Paul Herygers Thierry Gouvenou Zdenek Stybar Lucinda Brand Pascal Ackermann

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish de_mettes de_mettes over "Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved