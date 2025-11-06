Waarom toch? Stybar onderging in zijn laatste jaar operatie als Iserbyt en had daar goede reden voor

Waarom toch? Stybar onderging in zijn laatste jaar operatie als Iserbyt en had daar goede reden voor
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zdenek Stybar onderging in 2023 een ingreep aan beide liesslagaders. De beslissing kwam er ondanks twijfels, en net als bij Eli Iserbyt speelde de diagnose en impact van het probleem een centrale rol.

Symptomen en diagnose bij Stybar en Iserbyt

Binnen het professionele wielrennen is de geknelde liesslagader een gekend fenomeen. Volgens schattingen zou één op vijf renners ermee geconfronteerd worden. De vaststelling van deze aandoening verloopt echter niet altijd vlot.

De symptomen zijn namelijk sterk uiteenlopend, wat de herkenning bemoeilijkt. Bij Eli Iserbyt uitte het probleem zich tijdens een wedstrijd in een intense pijn. Hij vertelt dat het voelde “alsof zijn bovenbeen met een touw werd afgesnoerd.”

Stybar ervaarde andere klachten. Hij spreekt niet over tintelingen of slapende spieren, maar over een merkbaar verlies aan kracht. “Bij mij ging het puur om krachtverlies. Ik moest lossen zonder dat ik echt aan het afzien was”, stelt hij in Het Nieuwsblad. Uit latere analyse van zijn trainingsgegevens bleek dat hij moest afhaken bij vermogens die hij normaal probleemloos kon aanhouden.

Beslissing tot operatie in slotjaar carrière

De klachten doken op in het laatste actieve seizoen van Stybar. De renner stond voor een moeilijke keuze: ingrijpen of niet. “Ik heb lang getwijfeld of ik nog onder het mes zou gaan”, zegt hij. De meningen van specialisten en collega’s liepen sterk uiteen. Sommigen raadden de ingreep aan, terwijl anderen, zoals de arts van zijn ploeg Jayco-Alula, hem afraadden.

Uiteindelijk gaf een persoonlijke ervaring de doorslag. Tijdens een korte fietstocht met zijn zoon merkte Stybar dat zijn fysieke toestand hem parten speelde. Hij voelde zich vermoeid na amper tien kilometer. Dat moment leidde tot een beslissing. “Als mijn zoon ooit gaat fietsen, wil ik wel nog een beetje kunnen meerijden met hem”, besluit Stybar.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Eli Iserbyt
Zdenek Stybar

Meer nieuws

🎥 "Oh my... goodness": Wout van Aert beleeft ongelofelijke sensatie in de States

🎥 "Oh my... goodness": Wout van Aert beleeft ongelofelijke sensatie in de States

10:00
Voor hem is de Wolfpack veel meer dan alleen maar een begrip: "Ik heb het beloofd"

Voor hem is de Wolfpack veel meer dan alleen maar een begrip: "Ik heb het beloofd"

09:00
🎥 Gevaarlijk of niet? Mathieu van der Poel pakt uit met waanzinnige video

🎥 Gevaarlijk of niet? Mathieu van der Poel pakt uit met waanzinnige video

08:30
Niels Albert waagt zich aan gevaarlijke uitspraak over vergelijking tussen Sven en Thibau Nys

Niels Albert waagt zich aan gevaarlijke uitspraak over vergelijking tussen Sven en Thibau Nys

07:30
Ongelofelijke lofzang voor Tadej Pogacar: "Twee treden boven ons"

Ongelofelijke lofzang voor Tadej Pogacar: "Twee treden boven ons"

07:00
📷 OFFICIEEL Ineos Grenadiers speelt in extremis nog renner kwijt

📷 OFFICIEEL Ineos Grenadiers speelt in extremis nog renner kwijt

21:30
Nog een slachtoffer van fusie tussen Intermarché en Lotto? Amper 33-jarige renner stopt met koersen

Nog een slachtoffer van fusie tussen Intermarché en Lotto? Amper 33-jarige renner stopt met koersen

20:30
Veel lof? Jean-Marie Dedecker hoort graag wat men denkt van het EK in Middelkerke

Veel lof? Jean-Marie Dedecker hoort graag wat men denkt van het EK in Middelkerke

20:00
"We zitten op de limiet": Sven Nys komt met duidelijke bekentenis na materiaalpech van zoon Thibau

"We zitten op de limiet": Sven Nys komt met duidelijke bekentenis na materiaalpech van zoon Thibau

19:00
"Een computer en een auto": Ex-bondscoach doet boekje open over gebrekkige werking bij wielerbond

"Een computer en een auto": Ex-bondscoach doet boekje open over gebrekkige werking bij wielerbond

18:30
Cadeautjestijd: met deze geschenken voor zijn ploegmaten pakt Tadej Pogacar uit

Cadeautjestijd: met deze geschenken voor zijn ploegmaten pakt Tadej Pogacar uit

18:00
Wordt hij de grootste concurrent op het EK? "Samen met hem de Belgen uitdagen"

Wordt hij de grootste concurrent op het EK? "Samen met hem de Belgen uitdagen"

17:00
📷 Het zat eraan te komen: Visma Lease a Bike kondigt groot forfait aan voor EK veldrijden

📷 Het zat eraan te komen: Visma Lease a Bike kondigt groot forfait aan voor EK veldrijden

16:30
Ruben Van Gucht start nu ook als DJ: dit stevige bedrag kost een uurtje plaatjes draaien Naast de fiets

Ruben Van Gucht start nu ook als DJ: dit stevige bedrag kost een uurtje plaatjes draaien

16:00
Niels Albert spreekt klare taal over stoere filmpjes en straffe uitspraken van Thibau Nys

Niels Albert spreekt klare taal over stoere filmpjes en straffe uitspraken van Thibau Nys

15:00
Een punt achter zijn carrière? Unibet Rose Rockets doet heel slimme zet met maar één doel

Een punt achter zijn carrière? Unibet Rose Rockets doet heel slimme zet met maar één doel

14:00
Belgische renner vertrekt bij Lotto door fusie, maar onthult ook droom over terugkeer

Belgische renner vertrekt bij Lotto door fusie, maar onthult ook droom over terugkeer

13:30
📷 Del Toro is onder de indruk: Vermeersch waagt zich aan uitdagend avontuur tijdens vakantie

📷 Del Toro is onder de indruk: Vermeersch waagt zich aan uitdagend avontuur tijdens vakantie

13:00
Parcoursbouwer duwt Evenepoel met neus op de feiten over tijdritten in de Tour

Parcoursbouwer duwt Evenepoel met neus op de feiten over tijdritten in de Tour

12:30
"Onvermijdelijk": Paret-Peintre ziet gevolgen bij Soudal Quick-Step door vertrek van Evenepoel

"Onvermijdelijk": Paret-Peintre ziet gevolgen bij Soudal Quick-Step door vertrek van Evenepoel

12:00
Na uithaal richting Groenewegen pakt Jayco-AlUla uit met opvallende transfer

Na uithaal richting Groenewegen pakt Jayco-AlUla uit met opvallende transfer

11:00
Vaatchirug drukt Eli Iserbyt met neus op de feiten na vier operaties aan liesslagader

Vaatchirug drukt Eli Iserbyt met neus op de feiten na vier operaties aan liesslagader

04/11
🎥 Wout van Aert on tour: meer duidelijkheid over reis naar de VS

🎥 Wout van Aert on tour: meer duidelijkheid over reis naar de VS

05/11
"Het gaat echt ver": Tom Dumoulin is blij dat hij geen wielrenner meer is

"Het gaat echt ver": Tom Dumoulin is blij dat hij geen wielrenner meer is

05/11
Twee keer Alpe d'Huez in de Tour: ex-ploegmanager komt met controversieel voorstel

Twee keer Alpe d'Huez in de Tour: ex-ploegmanager komt met controversieel voorstel

05/11
Derde keuze bij Soudal Quick-Step, maar nieuwe ploeg verwacht héél veel van hem

Derde keuze bij Soudal Quick-Step, maar nieuwe ploeg verwacht héél veel van hem

05/11
"Komt hij telkens tekort op de weg": Wellens klaar en duidelijk over Van Aert

"Komt hij telkens tekort op de weg": Wellens klaar en duidelijk over Van Aert

05/11
"Daarom heb ik voor Decathlon-CMA CGM gekozen": Benoot verklaart opvallende transfer

"Daarom heb ik voor Decathlon-CMA CGM gekozen": Benoot verklaart opvallende transfer

05/11
"Ben daar vast van overtuigd": Sven Nys klaar en duidelijk over materiaalproblemen van zijn zoon

"Ben daar vast van overtuigd": Sven Nys klaar en duidelijk over materiaalproblemen van zijn zoon

04/11
Stevige waarschuwing voor Van der Poel: Wellens maakt plannen met Pogacar

Stevige waarschuwing voor Van der Poel: Wellens maakt plannen met Pogacar

04/11
Tom Dumoulin werd omver geblazen door Jonas Vingegaard: "Ongelofelijk"

Tom Dumoulin werd omver geblazen door Jonas Vingegaard: "Ongelofelijk"

04/11
Profiteren van vertrek Evenepoel? Schachmann spreekt twee doelen uit voor 2026

Profiteren van vertrek Evenepoel? Schachmann spreekt twee doelen uit voor 2026

04/11
🎥 Na gebroken ruggenwervel: Lotte Kopecky maakt binnenkort rentree in België

🎥 Na gebroken ruggenwervel: Lotte Kopecky maakt binnenkort rentree in België

04/11
Alweer prijs: UCI legt opnieuw renner voorlopige schorsing op

Alweer prijs: UCI legt opnieuw renner voorlopige schorsing op

04/11
Duidelijk signaal? Koppenbergcross lokt veelvoud meer kijkers dan cross achter betaalmuur

Duidelijk signaal? Koppenbergcross lokt veelvoud meer kijkers dan cross achter betaalmuur

04/11
"Ik vind het eigenlijk raar": Otto Vergaerde (Lidl-Trek) krijgt dieven over de vloer

"Ik vind het eigenlijk raar": Otto Vergaerde (Lidl-Trek) krijgt dieven over de vloer

04/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Tadej Pogacar Thibau Nys Mathieu Van Der Poel Tim Wellens Sven Nys Tiesj Benoot Eli Iserbyt Remco Evenepoel Bart Wellens Dylan Groenewegen Niels Albert Tom Dumoulin Viktor Verschaeve Nairo Alexander Quintana Rojas Paul Herygers Thierry Gouvenou Zdenek Stybar Lucinda Brand Pascal Ackermann

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish de_mettes de_mettes over "Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved