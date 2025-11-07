CPA-voorzitter haalt opnieuw uit naar Lotto en Intermarché: "De renners worden gegijzeld"

De voorzitter van de CPA heeft opnieuw uitgehaald en Lotto en Intermarché op de korrel genomen. Hij vindt dat ze hun renners gijzelen.

Er is een fusie in de maak tussen Lotto en Intermarché. Die blijft echter aanslepen en zo is het niet duidelijk welke renners bij de fusieploeg kunnen blijven. "Als WorldTour-ploeg mag je maximaal 30 renners onder contract hebben, samen hebben beide teams er 43. Een gedroomde situatie vanuit het standpunt van de nieuwe ploeg, want die kan kiezen met wie ze wil doorgaan en wie niet", legt Adam Hansen uit bij Sporza.

Hansen reed ooit zelf nog voor Lotto en is nu voorzitter van rennersvakbond CPA. "Vanuit het standpunt van de renners is het onfair, want zij worden gegijzeld door deze situatie. Zolang ze een doorlopend contract hebben, kunnen ze de ploeg niet verlaten. En dus moeten ze blijven wachten tot er nieuws is." Een rotte situatie, aangezien de kernen van de andere teams al compleet zijn.

Lijst geëist bij Lotto en INtermarché

Hansen is ontevreden over de communicatie bij Lotto en Intermarché. "Daarom heb ik een tijd geleden een gesprek georganiseerd met de UCI en de managers van beide teams. Daar hebben we een lijst geëist van de renners die zouden moeten vertrekken." Toen moesten Lotto en Intermarché wel enigszins over de brug komen.

"Zelfs renners die 100% zeker zouden mogen blijven, kwamen bij mij aankloppen om te weten of ze er nu bij waren of niet. Dat bewijst hoe slecht de communicatie is tussen de ploeg en de renners." Momenteel is er nog één onzekerheid. De fusieploeg is immers blijven twijfelen over Biniam Girmay. Blijft hij, dan moet één andere renner nog wijken.

Renners beslissen niet over eigen lot

"Dat wijst erop dat Lotto en Intermarché niet zo eerlijk waren tegenover de UCI en ons toen ze die lijst met afvallers toonden. Dat bedoel ik dan ook met renners die gegijzeld worden. De teams kunnen beslissen of ze een renner aan hun contract willen houden of niet, maar de renner kan niet beslissen of hij wil blijven of niet."