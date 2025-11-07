Een doel tussen de seizoenen in: Mathieu van der Poel valt met beste maatje een record aan... mét succes!

Mathieu van der Poel zit eigenlijk tussen twee seizoenen in. Wegwedstrijden staan er niet meer op het menu in 2025, maar hij is wel aan het trainen voor het volgende seizoen. Dat doet hij niet zonder doel.

Zoals iedereen weet is Van der Poel zich in Spanje aan het voorbereiden voor het volgende wegseizoen. Zo zou hij ook zijn conditie op peil moeten krijgen om binnenkort weer een dominante rol te spelen in de veldritten die hij aankruist. In afwachting hiervan verricht Van der Poel trainingsarbeid met zijn vaste trainingsmakker Freddy Ovett.

Bij gegevens van een trainingsrit op Strava heeft Ovett het over 'special guest Frodo'. Dat is de Duitse triatleet Jan Frodeno. Hij heeft er alvast van genoten om te kunnen trainen met Van der Poel en Ovett. "Zicht op het droomduo: Mathieu van der Poel en Freddy Ovett", schrijft Frodeno bij een foto genomen van op zijn fiets, in het zog van de twee.

Van der Poel en Ovett tuk op snelle afdaling

Het is een social mediapost die door Van der Poel gedeeld wordt op zijn Instagram Stories, net als een afbeelding voorafgaand aan de training van het trio. "De pre KOM attack meeting", werd het genoemd. Er was dus het plan om een KOM te realiseren op Strava. Zo snel mogelijk de afdaling nemen naar Altea la Vella was de bedoeling.

Aangezien Van der Poel zelf geen gegevens op Strava zet, zou de KOM officieel op naam van Ovett komen mits het een geslaagde poging werd. En inderdaad, op Strava kunnen we nu de KOM van Ovett vaststellen in de afdaling van Callosa d'en Sarria naar Altea la Vella. De afdaling heeft 8 minuten en 44 seconden in beslag genomen.





Ovett pronkt met KOM na training met Van der Poel

"Geen risico, geen KOM", schrijft Ovett er zelf bij. Hij zal er waarschijnlijk mee moeite mee hebben om toe te geven dat het wel geholpen heeft om pad te zijn met een klasbak als Mathieu van der Poel om dit 'record' neer te zetten.