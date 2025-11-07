EK veldrijden ideaal voor andere Belg dan Thibau Nys: "Daar wordt zijn seizoen gemaakt of juist niet"

Thibau Nys is titelverdediger op het EK veldrijden, maar bondscoach Angelo De Clercq acht andere renners beter geschikt voor het parcours in Middelkerke. De zandstroken en het zware profiel lijken niet optimaal voor Nys.

Zand als struikelblok voor Nys

De Clercq erkent dat Nys het moeilijk heeft met dit type ondergrond. “Als je hem zou laten kiezen op welk parcours het EK zal doorgaan, dan zou hij natuurlijk eerder een andere omloop kiezen”, aldus de bondscoach bij WielerFlits. Toch sluit hij een sterke prestatie niet uit. “Een goede Thibau Nys kan op ieder parcours zijn ding doen.”

De bondscoach verwijst naar de Koppenbergcross als voorbeeld van een wedstrijd die Nys goed ligt. “Vaak denken mensen dat het niet zo simpel is om op de Koppenberg te beginnen, maar voor Thibau is dat een van de betere opties”, zegt hij.

In Lokeren verliep het minder vlot, wat volgens De Clercq te maken had met de beperkte ruimte en het gevecht om elke positie. Het is afwachten hoe het EK zal evolueren, maar het zal alleszins met een select gezelschap uitgevochten worden.

Sweeck en Vanthourenhout als alternatieven

Naast Nys ziet De Clercq andere renners in vorm. Michael Vanthourenhout wordt door hem omschreven als “in absolute topvorm.” Ook Laurens Sweeck krijgt bijzondere aandacht. “Die gaat helemaal heropleven”, stelt De Clercq. Hij wijst erop dat Sweeck zijn seizoen heeft afgestemd op het EK.





Volgens de bondscoach is Middelkerke een cruciaal moment voor Sweeck. “Daar wordt zijn seizoen gemaakt of juist niet.” De Clercq verwacht dat Sweeck zich zal tonen op het strandparcours. “Ik verwacht daarom een heel andere Laurens op het strand in Middelkerke.”