Hij heeft iets als enige klaargespeeld: "Het antigif tegen UAE in 2025 heette Wout van Aert"

Het is wellicht een goede zaak voor de wielersport dat Wout van Aert er was in 2025. UAE domineerde zo toch niet alle grote koersen.

Op zijn X-account bespreekt Mihai Simion wel vaker de ontwikkelingen uit de wielersport. Hij laat zich ook vaak lovend uit over Wout van Aert en dat is nu niet anders. "Het antigif tegen UAE in 2025 heette Wout van Aert. Hij was de enige die zowel Pogacar als Del Toro head-to head kon verslaan en ontzegde UAE op weg naar Sestriere een nieuwe eindzege in een grote ronde."

Bij deze tweet horen ook foto's van een Van Aert die Pogacar lost in de Tour en Del Toro klopt in de sprint in de Giro. "Goed gedaan, Wout! PS: ik verwacht dat UAE hem nu zal aantrekken voor volgend seizoen", klinkt het al gekscherend. Dat laatste gaat zeker niet gebeuren. Een zekere Justin wijst op de reden: "Alleen is er dat levenslange contract van Van Aert bij Visma-Lease a Bike."

Van Aert imponeerde in Parijs en Siena

In elk geval brengt de ingenomen stelling weer een hele discussie rond Van Aert op gang. Een ander X-account is ook laaiend enthousiast over wat Van Aert dit jaar voor elkaar heeft gekregen. "Geweldige overwinningen van Wout van Aert in 2025 in Parijs en Siena! En natuurlijk geweldig werk voor Yates in de Giro! Ik ben benieuwd naar het veldritseizoen van Wout..."

Daar zijn we allemaal wel benieuwd naar. Zelfs als het een overstap naar de ploeg van Pogacar in theorie wel aan de orde zou zijn, dan zou het helemaal niet zijn waar alle wielerfans zitten op te wachten. Marianne Julie zou Van Aert niet graag bij UAE zien rijden. "Oh, dat mag je zelfs niet denken", is haar oordeel meer dan duidelijk.

Van Aert bewees bij zijn ritzeges wel 'killer' te zijn

Grotendeels zijn er toch vooral positieve commentaren over Van Aert op sociale media. Een account met de initialen LQ prijst ook zijn gave om het te kunnen afmaken bij die twee ritzeges in grote ronden: "Wout is een killer."