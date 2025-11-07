Hij heeft iets als enige klaargespeeld: "Het antigif tegen UAE in 2025 heette Wout van Aert"

Hij heeft iets als enige klaargespeeld: "Het antigif tegen UAE in 2025 heette Wout van Aert"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het is wellicht een goede zaak voor de wielersport dat Wout van Aert er was in 2025. UAE domineerde zo toch niet alle grote koersen.

Op zijn X-account bespreekt Mihai Simion wel vaker de ontwikkelingen uit de wielersport. Hij laat zich ook vaak lovend uit over Wout van Aert en dat is nu niet anders. "Het antigif tegen UAE in 2025 heette Wout van Aert. Hij was de enige die zowel Pogacar als Del Toro head-to head kon verslaan en ontzegde UAE op weg naar Sestriere een nieuwe eindzege in een grote ronde."

Bij deze tweet horen ook foto's van een Van Aert die Pogacar lost in de Tour en Del Toro klopt in de sprint in de Giro. "Goed gedaan, Wout! PS: ik verwacht dat UAE hem nu zal aantrekken voor volgend seizoen", klinkt het al gekscherend. Dat laatste gaat zeker niet gebeuren. Een zekere Justin wijst op de reden: "Alleen is er dat levenslange contract van Van Aert bij Visma-Lease a Bike."

Van Aert imponeerde in Parijs en Siena

In elk geval brengt de ingenomen stelling weer een hele discussie rond Van Aert op gang. Een ander X-account is ook laaiend enthousiast over wat Van Aert dit jaar voor elkaar heeft gekregen. "Geweldige overwinningen van Wout van Aert in 2025 in Parijs en Siena! En natuurlijk geweldig werk voor Yates in de Giro! Ik ben benieuwd naar het veldritseizoen van Wout..."

Daar zijn we allemaal wel benieuwd naar. Zelfs als het een overstap naar de ploeg van Pogacar in theorie wel aan de orde zou zijn, dan zou het helemaal niet zijn waar alle wielerfans zitten op te wachten. Marianne Julie zou Van Aert niet graag bij UAE zien rijden. "Oh, dat mag je zelfs niet denken", is haar oordeel meer dan duidelijk.

Van Aert bewees bij zijn ritzeges wel 'killer' te zijn

Grotendeels zijn er toch vooral positieve commentaren over Van Aert op sociale media. Een account met de initialen LQ prijst ook zijn gave om het te kunnen afmaken bij die twee ritzeges in grote ronden: "Wout is een killer." 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Internationale sportlegende gaat totaal los over 'de grote Van Aert': "Chasing Wout, my goodness! Boom baby!"

Internationale sportlegende gaat totaal los over 'de grote Van Aert': "Chasing Wout, my goodness! Boom baby!"

11:00
Nieuwe prioriteit voor Philipsen? "Hij is bijna onklopbaar, maar met Van der Poel proberen we hem te verslaan"

Nieuwe prioriteit voor Philipsen? "Hij is bijna onklopbaar, maar met Van der Poel proberen we hem te verslaan"

12:30
Oud-renner kiest Van der Poel en ook Van Aert (in een verrassende rol), maar slaat Evenepoel over

Oud-renner kiest Van der Poel en ook Van Aert (in een verrassende rol), maar slaat Evenepoel over

13:00
Verwijzing naar onder andere Wout van Aert na opmerkelijk laatste jaar bij Visma: "Dat kun je nooit weigeren"

Verwijzing naar onder andere Wout van Aert na opmerkelijk laatste jaar bij Visma: "Dat kun je nooit weigeren"

10:00
Remco Evenepoel krijgt een ferme waarschuwing voor het extreme dat Red Bull nastreeft

Remco Evenepoel krijgt een ferme waarschuwing voor het extreme dat Red Bull nastreeft

14:00
Een doel tussen de seizoenen in: Mathieu van der Poel valt met beste maatje een record aan... mét succes!

Een doel tussen de seizoenen in: Mathieu van der Poel valt met beste maatje een record aan... mét succes!

13:30
🎥 Durven ze zich helemaal ontspannen? Over Van Hooydonck minder twijfel dan over Van Aert

🎥 Durven ze zich helemaal ontspannen? Over Van Hooydonck minder twijfel dan over Van Aert

07:30
CPA-voorzitter haalt opnieuw uit naar Lotto en Intermarché: "De renners worden gegijzeld"

CPA-voorzitter haalt opnieuw uit naar Lotto en Intermarché: "De renners worden gegijzeld"

08:30
Iserbyt laat van zich horen met ingrijpende beslissing en heeft met vrouw Fien boodschap voor buitenwereld

Iserbyt laat van zich horen met ingrijpende beslissing en heeft met vrouw Fien boodschap voor buitenwereld

08:00
EK veldrijden ideaal voor andere Belg dan Thibau Nys: "Daar wordt zijn seizoen gemaakt of juist niet"

EK veldrijden ideaal voor andere Belg dan Thibau Nys: "Daar wordt zijn seizoen gemaakt of juist niet"

07:00
"Ik wist dat er kritiek ging komen op mijn keuze": transfer naar UAE krijgt niet veel bijval

"Ik wist dat er kritiek ging komen op mijn keuze": transfer naar UAE krijgt niet veel bijval

20:00
Problemen voor heel wat renners: "En de vakantie zit er zo goed als op"

Problemen voor heel wat renners: "En de vakantie zit er zo goed als op"

21:30
Belgisch profrenner zet na transfer meteen straffe doelen uit voor 2026: "Daar een resultaat rijden"

Belgisch profrenner zet na transfer meteen straffe doelen uit voor 2026: "Daar een resultaat rijden"

20:30
"Dat past niet bij mij": Ruben Van Gucht gelooft niet in monogamie Naast de fiets

"Dat past niet bij mij": Ruben Van Gucht gelooft niet in monogamie

19:00
OFFICIEEL Visma Lease a Bike heeft er een opvallende nieuwe versterking bij

OFFICIEEL Visma Lease a Bike heeft er een opvallende nieuwe versterking bij

18:30
🎥 "Oh my... goodness": Wout van Aert beleeft ongelofelijke sensatie in de States

🎥 "Oh my... goodness": Wout van Aert beleeft ongelofelijke sensatie in de States

06/11
Hoe Red Bull-BORA-hansgrohe Evenepoel nog sneller wil maken: "Probleem is niet de fysica"

Hoe Red Bull-BORA-hansgrohe Evenepoel nog sneller wil maken: "Probleem is niet de fysica"

18:00
Bjarne Riis doet ongelofelijk straffe uitspraken over de financiën van Visma Lease a Bike

Bjarne Riis doet ongelofelijk straffe uitspraken over de financiën van Visma Lease a Bike

17:00
OFFICIEEL Soudal Quick-Step haalt er nog versterking bij

OFFICIEEL Soudal Quick-Step haalt er nog versterking bij

16:30
Nog één grote afspraak voor Evenepoel, maar dan is het echt tijd voor vakantie

Nog één grote afspraak voor Evenepoel, maar dan is het echt tijd voor vakantie

16:00
Klare taal als reactie op voorstel om supporters te laten betalen op Alpe D'Huez tijdens Tour

Klare taal als reactie op voorstel om supporters te laten betalen op Alpe D'Huez tijdens Tour

06/11
"Lotte móét dit niet doen": veel vraagtekens bij deelname van Kopecky aan Zesdaagse van Gent

"Lotte móét dit niet doen": veel vraagtekens bij deelname van Kopecky aan Zesdaagse van Gent

06/11
Straffe cijfers: dit gigantische aantal renners heeft geen contract voor 2026

Straffe cijfers: dit gigantische aantal renners heeft geen contract voor 2026

06/11
Angelo De Clercq trekt stevige conclusie na verkenning van parcours op EK in Middelkerke

Angelo De Clercq trekt stevige conclusie na verkenning van parcours op EK in Middelkerke

06/11
📷 Tourwinnaar slachtoffer van diefstal: "Mijn gele fiets van op de Champs-Elysées is gestolen"

📷 Tourwinnaar slachtoffer van diefstal: "Mijn gele fiets van op de Champs-Elysées is gestolen"

06/11
Belgische rittenkoers kiest voor strategische verandering en de reden is opvallend

Belgische rittenkoers kiest voor strategische verandering en de reden is opvallend

06/11
Vader van Laurens Sweeck kent het gevoel van de Nysjes: "Wordt niet altijd in dank afgenomen"

Vader van Laurens Sweeck kent het gevoel van de Nysjes: "Wordt niet altijd in dank afgenomen"

06/11
Ongelofelijke lofzang voor Tadej Pogacar: "Twee treden boven ons"

Ongelofelijke lofzang voor Tadej Pogacar: "Twee treden boven ons"

06/11
Voor hem is de Wolfpack veel meer dan alleen maar een begrip: "Ik heb het beloofd"

Voor hem is de Wolfpack veel meer dan alleen maar een begrip: "Ik heb het beloofd"

06/11
🎥 Gevaarlijk of niet? Mathieu van der Poel pakt uit met waanzinnige video

🎥 Gevaarlijk of niet? Mathieu van der Poel pakt uit met waanzinnige video

06/11
Waarom toch? Stybar onderging in zijn laatste jaar operatie als Iserbyt en had daar goede reden voor

Waarom toch? Stybar onderging in zijn laatste jaar operatie als Iserbyt en had daar goede reden voor

06/11
Niels Albert waagt zich aan gevaarlijke uitspraak over vergelijking tussen Sven en Thibau Nys

Niels Albert waagt zich aan gevaarlijke uitspraak over vergelijking tussen Sven en Thibau Nys

06/11
Cadeautjestijd: met deze geschenken voor zijn ploegmaten pakt Tadej Pogacar uit

Cadeautjestijd: met deze geschenken voor zijn ploegmaten pakt Tadej Pogacar uit

05/11
📷 OFFICIEEL Ineos Grenadiers speelt in extremis nog renner kwijt

📷 OFFICIEEL Ineos Grenadiers speelt in extremis nog renner kwijt

05/11
Nog een slachtoffer van fusie tussen Intermarché en Lotto? Amper 33-jarige renner stopt met koersen

Nog een slachtoffer van fusie tussen Intermarché en Lotto? Amper 33-jarige renner stopt met koersen

05/11
Veel lof? Jean-Marie Dedecker hoort graag wat men denkt van het EK in Middelkerke

Veel lof? Jean-Marie Dedecker hoort graag wat men denkt van het EK in Middelkerke

05/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Wout Van Aert Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Sven Nys Eli Iserbyt Laurens Sweeck Angelo De Clercq Niels Albert Lotte Kopecky Joris Nieuwenhuis Julien Vermote Pim Ronhaar Biniam Girmay Kenny De Ketele Egan Bernal Thierry Gouvenou Serge Pauwels Marc Madiot

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish de_mettes de_mettes over "Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved