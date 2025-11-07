Iserbyt laat van zich horen met ingrijpende beslissing en heeft met vrouw Fien boodschap voor buitenwereld

Het zal nog even duren voor we Eli Iserbyt weer in een veldrit aan de slag zien. Na een ingrijpende beslissing is dit het logische gevolg.

Het huidige veldritseizoen is voor Eli Iserbyt een ware lijdensweg. Tijdens het tussenseizoen moest hij meerdere keren geopereerd worden aan een geknelde liesslagader in het linkerbeen. Daardoor zou hij sowieso niet koersen voor 11 november. De datum voor een rentree moest echter uitgesteld worden door aanhoudende problemen.

Het is voor Iserbyt nog altijd niet mogelijk om zonder pijn te trainen. Hierdoor werden zelfs vraagtekens geplaatst bij de rest van het seizoen. Iserbyt laat nu via zijn Instagram Stories weten dat hij nog eens een onderzoek heeft laten doen in het UZ Gent. Dat schrijft de veldrijder bij een foto waarop hij en echtgenote Fien Maddens wel glimlachen.

Iserbyt laat fiets weer even aan de kant

Haar steun maakt het voor hem mogelijk om alles zo positief mogelijk te bekijken: zo zullen we dat interpreteren. "Op dit moment hebben we ervoor gekozen om de volgende 4 weken de fiets opnieuw aan de kant te laten en om dan opnieuw een onderzoek te doen." Het is dus afwachten wanneer hij dan wel zijn comeback zal kunnen maken.

In het beste geval zal de veldrijder van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw dus pas binnen een maand de trainingen kunnen hervatten en vermoedelijk zal er dan nog enige tijd nodig zijn om wedstrijdfit te geraken. Gelukkig heeft Iserbyt tijdens deze moeilijke periode wel uit verschillende hoeken heel veel steun kunnen ontvangen.

Eli Iserbyt en Fien Maddens dankbaar voor de steun

Samen met zijn echtgenote Fien Maddens wil hij iedereen dan ook bedanken voor deze steun. We wensen Iserbyt en zijn entourage alvast een zo goed mogelijke afloop en uiteraard een snel einde aan zijn blessureleed toe.