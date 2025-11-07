Jurgen Mettepenningen geeft uitleg bij nieuwe rustperiode en ingesteldheid Iserbyt: "Zijn passie, zijn leven"

Jurgen Mettepenningen kan ook weinig ander doen dan Eli Iserbyt zoveel mogelijk moed inspreken. Het is afwachten of een nieuwe rustperiode de situatie van de veldrijder kan verbeteren.

Eli Iserbyt heeft aangekondigd dat hij na een onderzoek in het UZ Gent beslist heeft om de fiets vier weken aan de kant te laten. Bij Het Laatste Nieuws geeft Jurgen Mettepenningen aan dat dit een voorstel was van de specialist, om te zien wat de impact hiervan is op het lichaam, om daarna de situatie opnieuw te kunnen evalueren.

"In die vier weken gaat er niks extra's gebeuren", verduidelijkt Mettepenningen. "Het gaat echt wel om vier weken complete rust, waarin Eli niet zal fietsen, het lichaam niet zal belasten. Na die vier weken zal een nieuwe grondig onderzoek plaatsvinden en een nieuwe diagnose worden gesteld. Dan weten we of het al dan niet gunstig evolueert en wat er precies kan of moet ondernomen worden."

Toekomst Iserbyt moeilijk te voorspellen

Ook de teammanager van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw heeft geen idee welke kant het zal uitgaan tijdens de komende weken. "Het is dus afwachten. We kunnen op dit moment niets voorspellen." De periode waarin Iserbyt niet kan doen wat hij het liefste doet, duurt zo weer wat langer. Dat moet toch aankomen bij hem.

"Ik heb Eli aan de lijn gehad. Hij probeert er de goeie moed in te houden, heeft ook geen andere keuze. Maar het is lastig. Veldrijden is zijn leven, zijn passie, zijn job, zijn broodwinning. Sowieso is het een moeilijk verhaal." Het is zeer begrijpelijk dat het allesbehalve evident is om met de huidige ontwikkelingen goed om te gaan.





Iserbyt bijgestaan door nieuwe specialist

Aanvankelijk werd er lang gehoopt op een comeback in Niel, maar kort na de eerste Superprestigemanche in Ruddervoorde kreeg Iserbyt op training weer last. "Reden waarom hij niet meer kon fietsen en we een nieuwe specialist in het UZ Gent hebben geraadpleegd."