Jurgen Mettepenningen geeft uitleg bij nieuwe rustperiode en ingesteldheid Iserbyt: "Zijn passie, zijn leven"

Jurgen Mettepenningen geeft uitleg bij nieuwe rustperiode en ingesteldheid Iserbyt: "Zijn passie, zijn leven"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jurgen Mettepenningen kan ook weinig ander doen dan Eli Iserbyt zoveel mogelijk moed inspreken. Het is afwachten of een nieuwe rustperiode de situatie van de veldrijder kan verbeteren.

Eli Iserbyt heeft aangekondigd dat hij na een onderzoek in het UZ Gent beslist heeft om de fiets vier weken aan de kant te laten. Bij Het Laatste Nieuws geeft Jurgen Mettepenningen aan dat dit een voorstel was van de specialist, om te zien wat de impact hiervan is op het lichaam, om daarna de situatie opnieuw te kunnen evalueren.

"In die vier weken gaat er niks extra's gebeuren", verduidelijkt Mettepenningen. "Het gaat echt wel om vier weken complete rust, waarin Eli niet zal fietsen, het lichaam niet zal belasten. Na die vier weken zal een nieuwe grondig onderzoek plaatsvinden en een nieuwe diagnose worden gesteld. Dan weten we of het al dan niet gunstig evolueert en wat er precies kan of moet ondernomen worden."

Toekomst Iserbyt moeilijk te voorspellen

Ook de teammanager van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw heeft geen idee welke kant het zal uitgaan tijdens de komende weken. "Het is dus afwachten. We kunnen op dit moment niets voorspellen." De periode waarin Iserbyt niet kan doen wat hij het liefste doet, duurt zo weer wat langer. Dat moet toch aankomen bij hem.

"Ik heb Eli aan de lijn gehad. Hij probeert er de goeie moed in te houden, heeft ook geen andere keuze. Maar het is lastig. Veldrijden is zijn leven, zijn passie, zijn job, zijn broodwinning. Sowieso is het een moeilijk verhaal." Het is zeer begrijpelijk dat het allesbehalve evident is om met de huidige ontwikkelingen goed om te gaan.

Iserbyt bijgestaan door nieuwe specialist

Aanvankelijk werd er lang gehoopt op een comeback in Niel, maar kort na de eerste Superprestigemanche in Ruddervoorde kreeg Iserbyt op training weer last. "Reden waarom hij niet meer kon fietsen en we een nieuwe specialist in het UZ Gent hebben geraadpleegd."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Eli Iserbyt

Meer nieuws

Iserbyt laat van zich horen met ingrijpende beslissing en heeft met vrouw Fien boodschap voor buitenwereld

Iserbyt laat van zich horen met ingrijpende beslissing en heeft met vrouw Fien boodschap voor buitenwereld

08:00
Internationale sportlegende gaat totaal los over 'de grote Van Aert': "Chasing Wout, my goodness! Boom baby!"

Internationale sportlegende gaat totaal los over 'de grote Van Aert': "Chasing Wout, my goodness! Boom baby!"

11:00
Verwijzing naar onder andere Wout van Aert na opmerkelijk laatste jaar bij Visma: "Dat kun je nooit weigeren"

Verwijzing naar onder andere Wout van Aert na opmerkelijk laatste jaar bij Visma: "Dat kun je nooit weigeren"

10:00
CPA-voorzitter haalt opnieuw uit naar Lotto en Intermarché: "De renners worden gegijzeld"

CPA-voorzitter haalt opnieuw uit naar Lotto en Intermarché: "De renners worden gegijzeld"

08:30
🎥 Durven ze zich helemaal ontspannen? Over Van Hooydonck minder twijfel dan over Van Aert

🎥 Durven ze zich helemaal ontspannen? Over Van Hooydonck minder twijfel dan over Van Aert

07:30
EK veldrijden ideaal voor andere Belg dan Thibau Nys: "Daar wordt zijn seizoen gemaakt of juist niet"

EK veldrijden ideaal voor andere Belg dan Thibau Nys: "Daar wordt zijn seizoen gemaakt of juist niet"

07:00
Problemen voor heel wat renners: "En de vakantie zit er zo goed als op"

Problemen voor heel wat renners: "En de vakantie zit er zo goed als op"

21:30
Belgisch profrenner zet na transfer meteen straffe doelen uit voor 2026: "Daar een resultaat rijden"

Belgisch profrenner zet na transfer meteen straffe doelen uit voor 2026: "Daar een resultaat rijden"

20:30
"Ik wist dat er kritiek ging komen op mijn keuze": transfer naar UAE krijgt niet veel bijval

"Ik wist dat er kritiek ging komen op mijn keuze": transfer naar UAE krijgt niet veel bijval

20:00
"Dat past niet bij mij": Ruben Van Gucht gelooft niet in monogamie Naast de fiets

"Dat past niet bij mij": Ruben Van Gucht gelooft niet in monogamie

19:00
OFFICIEEL Visma Lease a Bike heeft er een opvallende nieuwe versterking bij

OFFICIEEL Visma Lease a Bike heeft er een opvallende nieuwe versterking bij

18:30
Hoe Red Bull-BORA-hansgrohe Evenepoel nog sneller wil maken: "Probleem is niet de fysica"

Hoe Red Bull-BORA-hansgrohe Evenepoel nog sneller wil maken: "Probleem is niet de fysica"

18:00
Bjarne Riis doet ongelofelijk straffe uitspraken over de financiën van Visma Lease a Bike

Bjarne Riis doet ongelofelijk straffe uitspraken over de financiën van Visma Lease a Bike

17:00
OFFICIEEL Soudal Quick-Step haalt er nog versterking bij

OFFICIEEL Soudal Quick-Step haalt er nog versterking bij

16:30
Nog één grote afspraak voor Evenepoel, maar dan is het echt tijd voor vakantie

Nog één grote afspraak voor Evenepoel, maar dan is het echt tijd voor vakantie

16:00
Klare taal als reactie op voorstel om supporters te laten betalen op Alpe D'Huez tijdens Tour

Klare taal als reactie op voorstel om supporters te laten betalen op Alpe D'Huez tijdens Tour

15:00
"Lotte móét dit niet doen": veel vraagtekens bij deelname van Kopecky aan Zesdaagse van Gent

"Lotte móét dit niet doen": veel vraagtekens bij deelname van Kopecky aan Zesdaagse van Gent

14:00
Straffe cijfers: dit gigantische aantal renners heeft geen contract voor 2026

Straffe cijfers: dit gigantische aantal renners heeft geen contract voor 2026

13:30
Angelo De Clercq trekt stevige conclusie na verkenning van parcours op EK in Middelkerke

Angelo De Clercq trekt stevige conclusie na verkenning van parcours op EK in Middelkerke

13:00
📷 Tourwinnaar slachtoffer van diefstal: "Mijn gele fiets van op de Champs-Elysées is gestolen"

📷 Tourwinnaar slachtoffer van diefstal: "Mijn gele fiets van op de Champs-Elysées is gestolen"

12:30
Waarom toch? Stybar onderging in zijn laatste jaar operatie als Iserbyt en had daar goede reden voor

Waarom toch? Stybar onderging in zijn laatste jaar operatie als Iserbyt en had daar goede reden voor

06/11
Belgische rittenkoers kiest voor strategische verandering en de reden is opvallend

Belgische rittenkoers kiest voor strategische verandering en de reden is opvallend

12:00
Vader van Laurens Sweeck kent het gevoel van de Nysjes: "Wordt niet altijd in dank afgenomen"

Vader van Laurens Sweeck kent het gevoel van de Nysjes: "Wordt niet altijd in dank afgenomen"

06/11
🎥 "Oh my... goodness": Wout van Aert beleeft ongelofelijke sensatie in de States

🎥 "Oh my... goodness": Wout van Aert beleeft ongelofelijke sensatie in de States

06/11
Voor hem is de Wolfpack veel meer dan alleen maar een begrip: "Ik heb het beloofd"

Voor hem is de Wolfpack veel meer dan alleen maar een begrip: "Ik heb het beloofd"

06/11
🎥 Gevaarlijk of niet? Mathieu van der Poel pakt uit met waanzinnige video

🎥 Gevaarlijk of niet? Mathieu van der Poel pakt uit met waanzinnige video

06/11
Niels Albert waagt zich aan gevaarlijke uitspraak over vergelijking tussen Sven en Thibau Nys

Niels Albert waagt zich aan gevaarlijke uitspraak over vergelijking tussen Sven en Thibau Nys

06/11
Ongelofelijke lofzang voor Tadej Pogacar: "Twee treden boven ons"

Ongelofelijke lofzang voor Tadej Pogacar: "Twee treden boven ons"

06/11
📷 OFFICIEEL Ineos Grenadiers speelt in extremis nog renner kwijt

📷 OFFICIEEL Ineos Grenadiers speelt in extremis nog renner kwijt

05/11
Nog een slachtoffer van fusie tussen Intermarché en Lotto? Amper 33-jarige renner stopt met koersen

Nog een slachtoffer van fusie tussen Intermarché en Lotto? Amper 33-jarige renner stopt met koersen

05/11
Veel lof? Jean-Marie Dedecker hoort graag wat men denkt van het EK in Middelkerke

Veel lof? Jean-Marie Dedecker hoort graag wat men denkt van het EK in Middelkerke

05/11
"We zitten op de limiet": Sven Nys komt met duidelijke bekentenis na materiaalpech van zoon Thibau

"We zitten op de limiet": Sven Nys komt met duidelijke bekentenis na materiaalpech van zoon Thibau

05/11
"Een computer en een auto": Ex-bondscoach doet boekje open over gebrekkige werking bij wielerbond

"Een computer en een auto": Ex-bondscoach doet boekje open over gebrekkige werking bij wielerbond

05/11
Cadeautjestijd: met deze geschenken voor zijn ploegmaten pakt Tadej Pogacar uit

Cadeautjestijd: met deze geschenken voor zijn ploegmaten pakt Tadej Pogacar uit

05/11
Wordt hij de grootste concurrent op het EK? "Samen met hem de Belgen uitdagen"

Wordt hij de grootste concurrent op het EK? "Samen met hem de Belgen uitdagen"

05/11
📷 Het zat eraan te komen: Visma Lease a Bike kondigt groot forfait aan voor EK veldrijden

📷 Het zat eraan te komen: Visma Lease a Bike kondigt groot forfait aan voor EK veldrijden

05/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Thibau Nys Remco Evenepoel Tadej Pogacar Sven Nys Eli Iserbyt Niels Albert Laurens Sweeck Mathieu Van Der Poel Angelo De Clercq Pascal Ackermann Jerome Pineau Dylan Groenewegen Fem van Empel Bjarne Riis Tiesj Benoot Louis Meintjes Benoît Cosnefroy Demi Vollering Vincenzo Nibali

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish de_mettes de_mettes over "Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved