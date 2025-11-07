Oud-renner kiest Van der Poel en ook Van Aert (in een verrassende rol), maar slaat Evenepoel over

Hoe goed liggen Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel en Wout van Aert bij oud-renners in de markt? Dit werd getest bij Jens Voigt.

Wie de prestaties van de Duitser tijdens zijn eigen actieve loopbaan nog voor de geest kan halen, zal hem vooral herinneren als een aanvaller pur sang. Anno 2025 is de ex-renner geregeld commentator bij wielerwedstrijden. Bij TNT hebben ze de voormalige werelduurrecordhouder gevraagd om zijn dreamteam in samen te stellen.

Het is een ploeg geworden met Mathieu van der Poel én Wout van Aert: stel je voor dat dit eens werkelijkheid kon worden. Een andere grote Belgische naam ontbreekt opvallend genoeg in zijn selectie. Als beste klimmer kon Voigt uiteraard niet voorbijgaan aan Tadej Pogacar. De sprinter die Voigt het liefst zou uitspelen, is Tim Merlier.

Evenepoel ontbreekt in 'dreamteam' Voigt

Als klassieke renner zou Voigt gaan voor Mathieu van der Poel. Tot dusver allemaal weinig verrassingen. Tot de tijdrijder van de ploeg aan de beurt komt: de keuze valt op Filippo Ganna. De Italiaan staat natuurlijk al enkele jaren bekend als een begenadigd tijdrijder, maar inmiddels is Remco Evenepoel toch beduidend beter in deze discipline.

Geen Evenepoel echter in het dreamteam van Voigt. Wie daar wel toe behoort: Wout van Aert. Het meest opvallende is wel de rol die Van Aert toebedeeld krijgt: Voigt zou hem kiezen als 'domestique', als helper dus. Die rol heeft Van Aert in grote ronde al vaak op zich genomen in dienst van de klassementsman bij Visma-Lease a Bike.

Wout van Aert als helper

Het is dus ook voornamelijk deze rol die Voigt weggelegd ziet voor Van Aert. Zelf haalt Van Aert er ook voldoening uit als hij zijn steentje kan bijdragen aan een succes in het klassement, maar hij heeft uiteraard nog eigen doelen in de klassiekers.