Remco Evenepoel krijgt een ferme waarschuwing voor het extreme dat Red Bull nastreeft
Remco Evenepoel zal bij Red Bull terechtkomen in een ploeg dat het extreme nastreeft en opzoekt in elk departement. Daar zal hij aan moeten wennen.

Het is Matteo Sobrero die Evenepoel min of meer waarschuwt op deze manier. De Italiaan verlaat Red Bull-BORA-hansgrohe na twee jaar voor Lidl-Trek. Tegelijkertijd weet hij uiteraard wel hoe het er bij Red Bull aan toegaat. Hij beschrijft bij bici.PRO de zakelijke sfeer bij Red Bull, maar vooral de wil om uit alles het maximale te halen.

Daarom wordt er ook een verantwoordelijke aangesteld voor verschillende aspecten uit het wielrennen. Zo staat Asker Jeukendrup in voor de voeding en Peter Kloppel voor de mentale coaching. Jeukendrup heeft de app "Food Coach" ontworpen. Na elke maaltijd vult een renner in wat en hoeveel hij gegeten heeft. Deze aanpak zou vruchten afwerpen in grote ronden. 

Nieuwe aanpak wacht op Evenepoel

We zijn benieuwd hoe Evenepoel tegen deze aanpak zal aankijken. Hij staat erom bekend dat hij zich wel druk kan maken in bepaalde zaken. Hoe zwaar kan de intense focus op het gewicht doorwegen op renners? "Eh, een beetje zwaar! Er zijn renners die meer wegen en anderen die minder wegen. Ook al is het in sommige opzichten makkelijker, omdat je nergens over na hoeft te denken."

Sobrero beseft dat het voor sommigen geen evidentie is geweest om zich aan te passen aan de Red Bull-aanpak. "Er zijn renners die al tien jaar prof zijn: ze hebben het altijd op één bepaalde manier gedaan en het is goed voor hen verlopen. Verandering is voor hen niet vanzelfsprekend. In dat geval moet je zo lucide zijn om te zeggen: "Ik ga hierin investeren omdat ik er zelf beter van word"."

Sobrero voorstander van mental coaches

Hij vindt het dus wel goed dat er naast een leidinggevend persoon op vlak van voeding ook zo'n functie is voor het mentale aspect. "Om deze redenen hebben we personen nodig zoals een mental coach, die helpen om het evenwicht te bewaren." 

