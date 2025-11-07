Thibau Nys doet bekentenis over emotionele reactie richting vader Sven, maar van angst totaal geen sprake

Een emotionele Thibau Nys had zich na de cross in Lokeren kwaad gemaakt op zijn vader Sven: het was een apart tafereel. Inmiddels beseft Thibau dat hij het ook zelf beter had kunnen doen en begint hij zonder angst aan het EK.

Op de persconferentie van Belgian Cycling voorafgaand aan het EK veldrijden zou er uiteraard veel aandacht gaan naar de uitspraken van Thibau Nys: hieronder ziet u hoe ze werden opgetekend door HLN en Het Nieuwsblad. De algemene opvatting van Nys over zijn eigen vorm was duidelijk: na zijn eerste crossen staat hij waar hij wil staan.

Dit gezegd zijnde omschrijft Thibau Nys zich niet als de topfavoriet. "Ik ben er klaar voor. Ik was dominant op de Koppenberg, maar ik zal top moeten zijn om mijn titel te verlengen. Ik kan alleen maar verliezen, maar dat is geen garantie op winst." Op het BK van 2022 in Middelkerke kwam hij ten val. "Dat heeft geen impact. Mijn wedstrijd was toen ook al gedaan. Het was toen een offday."

Thibau Nys verkent EK pas zaterdag

Thibau Nys erkent dat hij dat wel al vaker meegemaakt heeft in zandcrossen. Dat doet hem niet denken dat hij nog heel veel werk moet verrichten in de laatste dagen naar het EK toe. Nys is vrijdag het parcours niet gaan verkennen. "Ik doe morgen mijn rondjes. Vandaag had ik een héél rustige dag. Ik heb zelfs de fiets niet aangeraakt."

Het is geen geheim dat Nys het in het verleden vaak lastig had in zandcrossen. "Het is aan mij om het om te draaien. Er liggen heel wat omlopen mij beter, maar dit parcours schrikt me niet af." De afloop in Lokeren heeft dus ook niet voor angst gezorgd. "Na de pechdag in Lokeren heb ik misschien wat overgereageerd", geeft Nys toe.





Thibau Nys had graag in Lokeren gewonnen

Dat is toch iets dat ook vader Sven wel graag zal horen. "Ik had het anders moet aanpakken, maar het geeft ook weer hoe graag ik die cross had gewonnen." Over het belang van het EK zet Thibau de puntjes op de i. "Dit EK is belangrijk voor mij. Op de kampioenschappen wil ik er altijd staan. Je kan namelijk een speciale trui bemachtigen en dat geeft aanzien."