Thibau Nys kadert eerdere frustraties en zegt wat niet te vergelijken valt tussen hem en vader Sven Nys

Als een zoon in de voetsporen treedt van zijn vader, zoals Thibau bij Sven Nys, loeren de vergelijkingen om de hoek. Eén vergelijking mag alleszins niet gemaakt worden, vindt Thibau.

Nys junior staat om het punt om opnieuw deel te nemen aan een EK veldrijden. Thibau Nys heeft na zijn overwinning van vorig jaar de trui van Europees kampioen al in de kast hangen. Ondanks een ongelooflijk palmares heeft Sven Nys zich nooit tot Europees kampioen kunnen kronen en moest hij het dus stellen zonder die trui.

VTM NIEUWS confronteerde Thibau met deze opvallende statistiek. "Ja, maar als ik mij niet vergis heeft hij ook maar één Europees Kampioenschap meegereden, of zelfs geen. Dat kun je niet vergelijken." Veel heeft ermee te maken dat het EK nog een vrij jong kampioenschap is. Het ging pas een eerste keer door in 2003, toen Sven al enkele jaren prof was.

Alleen een WK nog boven het EK

Dat neemt niet weg dat Sven Nys later wel aan een EK had kunnen deelnemen. Toen dit kampioenschap nog in zijn kinderschoenen stond, had het echter nog niet de aanzien en de status die het nu heeft. Een WK wordt uiteraard nog hoger ingeschat, maar een EK veldrijden komt toch niet heel veel verder in de hiërarchie in de cross.

Het wordt ook afwachten hoe Thibau Nys zal reageren als hij met pech te maken zou krijgen. Hij zal zelf ook wel raar hebben opgekeken als hij de beelden zag van de Rapencross in Lokeren. "Ik had mezelf graag anders zien reageren. Het was ook niet meer dan dat", wil hij het niet opblazen. "Ik was gefrustreerd, het was een baaldag."





Thibau Nys neemt niemand iets kwalijk na Lokeren

In een heel seizoen zitten er nu eenmaal van die dagen tussen. Dat valt niet te vermijden en die boodschap heeft Thibau Nys inmiddels ook begrepen. "Er valt niemand iets te verwijten." Alle plooien met vader Sven zijn dus gladgestreken.