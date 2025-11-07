Van Aert & co duidelijk nog superpopulair: ware stormloop voor evenement van Visma-Lease a Bike

Van Aert & co duidelijk nog superpopulair: ware stormloop voor evenement van Visma-Lease a Bike
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Met de populariteit van Wout van Aert en zijn ploegmaats is duidelijk niets mis. Een evenement van zijn ploeg Visma-Lease a Bike lokt heel wat belangstelling.

De Nederlandse wielerformatie lanceert een evenement dat de officiële naam Visma Lease a Bike Sales Days meedraagt. De ploeg van Wout van Aert houdt dus verkoopsdagen. Die zullen volgende maand doorgaan op vrijdag 12 en zaterdag 13 december. Om die bij te wonen, wordt gevraagd om vooraf een gratis ticket te reserveren.

Dat hebben inmiddels al heel wat mensen gedaan. Visma-Lease a Bike meldt op de officiële website dat de eerste dag van de Sales Days al helemaal 'uitverkocht' is: volzet dus. Voor zaterdag 13 december is er nog een beperkt aantal tickets beschikbaar. De boodschap is dus duidelijk: wie er nog bij wil zijn, kan zich maar beter haasten.

Visma-Lease a Bike neemt u mee achter de schermen

Tijdens deze verkoopsdagen krijgen de geïnteresseerden een blik achter de schermen. Naast het bekijken van de koersfietsen is het ook mogelijk om de ploegbus en de truck voor de mecaniciens te bezoeken. De voedingscoaches zullen ook uit de doeken doen wat de voedingsstrategieën zijn en welke maaltijden de renners verorberen.

Daarnaast worden er ook verschillende uitdagingen voorzien die kunnen resulteren in het winnen van prijzen. Wie er geld voor op tafel wil leggen, kan ook producten van Visma-Lease a Bike aankopen. Dit kan bijvoorbeeld officiële teamkledij zijn, maar ook ander materiaal komt aan bod. Er zal gebruik gemaakt worden van bepaalde timeslots.

Visma-Lease a Bike klaar voor grote opkomst

De Visma-Lease a Bike Sales Days gaan door in het High Performance Center in 's-Hertogenbosch, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Daar hoopt Visma-Lease a Bike dus zoveel mogelijk volk te ontvangen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Johan Bruyneel: "Ik denk niet dat het Tadej Pogacar veel kan schelen wat de vader van Remco Evenepoel zegt"

Johan Bruyneel: "Ik denk niet dat het Tadej Pogacar veel kan schelen wat de vader van Remco Evenepoel zegt"

20:00
Internationale sportlegende gaat totaal los over 'de grote Van Aert': "Chasing Wout, my goodness! Boom baby!"

Internationale sportlegende gaat totaal los over 'de grote Van Aert': "Chasing Wout, my goodness! Boom baby!"

11:00
Hij heeft iets als enige klaargespeeld: "Het antigif tegen UAE in 2025 heette Wout van Aert"

Hij heeft iets als enige klaargespeeld: "Het antigif tegen UAE in 2025 heette Wout van Aert"

15:00
Fietsenfabrikant Mathieu van der Poel reageert op de komst van een nieuw wapen voor de Nederlandse topper

Fietsenfabrikant Mathieu van der Poel reageert op de komst van een nieuw wapen voor de Nederlandse topper

18:30
🎥 Wow! Remco Evenepoel doet niet onder voor Mathieu van der Poel en pronkt nu zelf met heel duur speelgoed

🎥 Wow! Remco Evenepoel doet niet onder voor Mathieu van der Poel en pronkt nu zelf met heel duur speelgoed

18:00
Remco Evenepoel geniet er duidelijk van dat hij jonge talentjes uit eigen academie compleet kon verrassen

Remco Evenepoel geniet er duidelijk van dat hij jonge talentjes uit eigen academie compleet kon verrassen

17:00
Oud-renner kiest Van der Poel en ook Van Aert (in een verrassende rol), maar slaat Evenepoel over

Oud-renner kiest Van der Poel en ook Van Aert (in een verrassende rol), maar slaat Evenepoel over

13:00
Verwijzing naar onder andere Wout van Aert na opmerkelijk laatste jaar bij Visma: "Dat kun je nooit weigeren"

Verwijzing naar onder andere Wout van Aert na opmerkelijk laatste jaar bij Visma: "Dat kun je nooit weigeren"

10:00
Remco Evenepoel krijgt een ferme waarschuwing voor het extreme dat Red Bull nastreeft

Remco Evenepoel krijgt een ferme waarschuwing voor het extreme dat Red Bull nastreeft

14:00
Een doel tussen de seizoenen in: Mathieu van der Poel valt met beste maatje een record aan... mét succes!

Een doel tussen de seizoenen in: Mathieu van der Poel valt met beste maatje een record aan... mét succes!

13:30
Nieuwe prioriteit voor Philipsen? "Hij is bijna onklopbaar, maar met Van der Poel proberen we hem te verslaan"

Nieuwe prioriteit voor Philipsen? "Hij is bijna onklopbaar, maar met Van der Poel proberen we hem te verslaan"

12:30
🎥 Durven ze zich helemaal ontspannen? Over Van Hooydonck minder twijfel dan over Van Aert

🎥 Durven ze zich helemaal ontspannen? Over Van Hooydonck minder twijfel dan over Van Aert

07:30
CPA-voorzitter haalt opnieuw uit naar Lotto en Intermarché: "De renners worden gegijzeld"

CPA-voorzitter haalt opnieuw uit naar Lotto en Intermarché: "De renners worden gegijzeld"

08:30
Iserbyt laat van zich horen met ingrijpende beslissing en heeft met vrouw Fien boodschap voor buitenwereld

Iserbyt laat van zich horen met ingrijpende beslissing en heeft met vrouw Fien boodschap voor buitenwereld

08:00
EK veldrijden ideaal voor andere Belg dan Thibau Nys: "Daar wordt zijn seizoen gemaakt of juist niet"

EK veldrijden ideaal voor andere Belg dan Thibau Nys: "Daar wordt zijn seizoen gemaakt of juist niet"

07:00
Problemen voor heel wat renners: "En de vakantie zit er zo goed als op"

Problemen voor heel wat renners: "En de vakantie zit er zo goed als op"

06/11
Belgisch profrenner zet na transfer meteen straffe doelen uit voor 2026: "Daar een resultaat rijden"

Belgisch profrenner zet na transfer meteen straffe doelen uit voor 2026: "Daar een resultaat rijden"

06/11
"Ik wist dat er kritiek ging komen op mijn keuze": transfer naar UAE krijgt niet veel bijval

"Ik wist dat er kritiek ging komen op mijn keuze": transfer naar UAE krijgt niet veel bijval

06/11
"Dat past niet bij mij": Ruben Van Gucht gelooft niet in monogamie Naast de fiets

"Dat past niet bij mij": Ruben Van Gucht gelooft niet in monogamie

06/11
OFFICIEEL Visma Lease a Bike heeft er een opvallende nieuwe versterking bij

OFFICIEEL Visma Lease a Bike heeft er een opvallende nieuwe versterking bij

06/11
🎥 "Oh my... goodness": Wout van Aert beleeft ongelofelijke sensatie in de States

🎥 "Oh my... goodness": Wout van Aert beleeft ongelofelijke sensatie in de States

06/11
Hoe Red Bull-BORA-hansgrohe Evenepoel nog sneller wil maken: "Probleem is niet de fysica"

Hoe Red Bull-BORA-hansgrohe Evenepoel nog sneller wil maken: "Probleem is niet de fysica"

06/11
Bjarne Riis doet ongelofelijk straffe uitspraken over de financiën van Visma Lease a Bike

Bjarne Riis doet ongelofelijk straffe uitspraken over de financiën van Visma Lease a Bike

06/11
OFFICIEEL Soudal Quick-Step haalt er nog versterking bij

OFFICIEEL Soudal Quick-Step haalt er nog versterking bij

06/11
Nog één grote afspraak voor Evenepoel, maar dan is het echt tijd voor vakantie

Nog één grote afspraak voor Evenepoel, maar dan is het echt tijd voor vakantie

06/11
Klare taal als reactie op voorstel om supporters te laten betalen op Alpe D'Huez tijdens Tour

Klare taal als reactie op voorstel om supporters te laten betalen op Alpe D'Huez tijdens Tour

06/11
"Lotte móét dit niet doen": veel vraagtekens bij deelname van Kopecky aan Zesdaagse van Gent

"Lotte móét dit niet doen": veel vraagtekens bij deelname van Kopecky aan Zesdaagse van Gent

06/11
Straffe cijfers: dit gigantische aantal renners heeft geen contract voor 2026

Straffe cijfers: dit gigantische aantal renners heeft geen contract voor 2026

06/11
Angelo De Clercq trekt stevige conclusie na verkenning van parcours op EK in Middelkerke

Angelo De Clercq trekt stevige conclusie na verkenning van parcours op EK in Middelkerke

06/11
📷 Tourwinnaar slachtoffer van diefstal: "Mijn gele fiets van op de Champs-Elysées is gestolen"

📷 Tourwinnaar slachtoffer van diefstal: "Mijn gele fiets van op de Champs-Elysées is gestolen"

06/11
Belgische rittenkoers kiest voor strategische verandering en de reden is opvallend

Belgische rittenkoers kiest voor strategische verandering en de reden is opvallend

06/11
Vader van Laurens Sweeck kent het gevoel van de Nysjes: "Wordt niet altijd in dank afgenomen"

Vader van Laurens Sweeck kent het gevoel van de Nysjes: "Wordt niet altijd in dank afgenomen"

06/11
Voor hem is de Wolfpack veel meer dan alleen maar een begrip: "Ik heb het beloofd"

Voor hem is de Wolfpack veel meer dan alleen maar een begrip: "Ik heb het beloofd"

06/11
🎥 Gevaarlijk of niet? Mathieu van der Poel pakt uit met waanzinnige video

🎥 Gevaarlijk of niet? Mathieu van der Poel pakt uit met waanzinnige video

06/11
Waarom toch? Stybar onderging in zijn laatste jaar operatie als Iserbyt en had daar goede reden voor

Waarom toch? Stybar onderging in zijn laatste jaar operatie als Iserbyt en had daar goede reden voor

06/11
Niels Albert waagt zich aan gevaarlijke uitspraak over vergelijking tussen Sven en Thibau Nys

Niels Albert waagt zich aan gevaarlijke uitspraak over vergelijking tussen Sven en Thibau Nys

06/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Thibau Nys Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Eli Iserbyt Sven Nys Laurens Sweeck Angelo De Clercq Louis Meintjes Vincenzo Nibali Marc Madiot Nairo Alexander Quintana Rojas Jerome Pineau Niels Albert Bjarne Riis Benoît Cosnefroy Zdenek Stybar Nathan Van Hooydonck Ilan Van Wilder

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish de_mettes de_mettes over "Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved