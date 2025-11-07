Van Aert & co duidelijk nog superpopulair: ware stormloop voor evenement van Visma-Lease a Bike

Met de populariteit van Wout van Aert en zijn ploegmaats is duidelijk niets mis. Een evenement van zijn ploeg Visma-Lease a Bike lokt heel wat belangstelling.

De Nederlandse wielerformatie lanceert een evenement dat de officiële naam Visma Lease a Bike Sales Days meedraagt. De ploeg van Wout van Aert houdt dus verkoopsdagen. Die zullen volgende maand doorgaan op vrijdag 12 en zaterdag 13 december. Om die bij te wonen, wordt gevraagd om vooraf een gratis ticket te reserveren.

Dat hebben inmiddels al heel wat mensen gedaan. Visma-Lease a Bike meldt op de officiële website dat de eerste dag van de Sales Days al helemaal 'uitverkocht' is: volzet dus. Voor zaterdag 13 december is er nog een beperkt aantal tickets beschikbaar. De boodschap is dus duidelijk: wie er nog bij wil zijn, kan zich maar beter haasten.

Visma-Lease a Bike neemt u mee achter de schermen

Tijdens deze verkoopsdagen krijgen de geïnteresseerden een blik achter de schermen. Naast het bekijken van de koersfietsen is het ook mogelijk om de ploegbus en de truck voor de mecaniciens te bezoeken. De voedingscoaches zullen ook uit de doeken doen wat de voedingsstrategieën zijn en welke maaltijden de renners verorberen.

Daarnaast worden er ook verschillende uitdagingen voorzien die kunnen resulteren in het winnen van prijzen. Wie er geld voor op tafel wil leggen, kan ook producten van Visma-Lease a Bike aankopen. Dit kan bijvoorbeeld officiële teamkledij zijn, maar ook ander materiaal komt aan bod. Er zal gebruik gemaakt worden van bepaalde timeslots.





Visma-Lease a Bike klaar voor grote opkomst

De Visma-Lease a Bike Sales Days gaan door in het High Performance Center in 's-Hertogenbosch, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Daar hoopt Visma-Lease a Bike dus zoveel mogelijk volk te ontvangen.