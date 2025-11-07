Verwijzing naar onder andere Wout van Aert na opmerkelijk laatste jaar bij Visma: "Dat kun je nooit weigeren"

Wout van Aert neemt bij Visma-Lease a Bike weer afscheid van een ploegmaat. Het is het laatste jaar in het peloton geworden voor Dan McLay.

Op zijn 33ste heeft Dan McLay de fiets aan de haak gehangen. Het blijft toch wel heel opmerkelijk dat de Brit het laatste jaar van zijn carrière heeft doorgebracht bij Visma-Lease a Bike. Hij werd naar de ploeg gehaald als lead-out voor Olav Kooij. Door het vertrek van de Nederlander was er ook geen plek meer voor McLay in de kern voor 2026.

De overstap van McLay naar Visma-Lease a Bike was extra opvallend aangezien hij de vijf jaar voordien bij dezelfde ploeg koerste. "Arkéa is de ploeg waar ik de meeste tijd uit mijn carrière gespendeerd heb en het werd een thuis voor mij", zegt hij bij Cycling Weekly. "Aanvankelijk was het een kleine ploeg, maar ik heb er op een lager niveau wel veel kansen gekregen."

Visma het Barcelona van de koers

Dat had ook zijn voordelen, want zo kon McLay nog geregeld zelf koersen om te winnen en kwam hij niet terecht in koersen die hem niet lagen. "Ik werd niet voor de leeuwen gegooid in de grootste koersen. Het had fijn geweest om bij mijn tweede thuis bij Arkéa mijn carrière te kunnen afsluiten, maar het is alsof ik nu een jaar bij Barcelona heb kunnen spelen."

McLay gebruikt de Europese topploeg uit het voetbal om zijn periode bij Visma-Lease a Bike te omschrijven. Als de kans zich voordoet om bij zo'n wielerploeg terecht te komen, dan waag je gewoon de stap, is zijn uitleg. "Dat kun je nooit weigeren. Het was best wel cool om met sommige van de grootste namen in het wielrennen samen te werken."





Met Van Aert in Brabantse Pijl

Ongetwijfeld heeft hij het dan onder andere over Wout van Aert. Ze kwamen niet vaak samen aan de start van een koers, maar in de Brabantse Pijl was dat wel het geval. Een val in de Ronde van Guangxi betekende meteen het einde van de loopbaan van McLay.